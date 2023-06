Vatreni s Modrićem i Dalićem na misi! Svećenik im se u jednom trenutku obratio

Autor: Vjekoslav Paun

Odbrojava se polako do Final Foura Lige nacija, još samo tri dana do spektakla. A baterije za nove izazove na Kvarneru pune reprezentativci i to na misi…

Luka Modrić, Mateo Kovačić, Bruno Petković, Nediljko Labrović i drugi, te stručni stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem hodočastili su u Trsatsko svetište te sudjelovali na misi u 9 sati.

Svetu misu služili su dominikanac Ivan Dominik Iličić i fra Igor Andrijević, franjevac na službi u Trsatskom samostanu koji je na kraju liturgije poželio dobrodošlicu reprezentativcima.





‘Hvala vam od srca’

“Pozdravljam hrvatsku nogometnu reprezentaciju, uz vas smo cijelo vrijeme. Zaista vam velika hvala na ljubavi za Hrvatsku, poniznosti i vjeri.”, prenose riječi svećenika Novi list:

“Svima vam od srca hvala na tome, a o tome sam propovijedao i kada ste pobjeđivali i kada ste gubili.”

“Ljubav prema Bogu, Hrvatskoj i cijelom hrvatskom narodu, poniznost i trud koji ulažete, pokazuje trud koji svi trebamo uložiti sa svoje strane”, kazao je fra Igor.

Hrvatska igra u srijedu u 20:45 svoju utakmicu polufinala Lige nacija. Protivnik je Nizozemska.