VATRENI OSTAO BEZ TRENERA! Mogao bi mu doći bivši trener Oršićevog kluba

Nakon što su poraženi u prošlom kolu od Bochuma čak 5:2, Hoffenheim našeg Andreja Kramarića otpustio je trenera Andrea Breitenreitera.

Sinoćnji poraz je samo nastavio niz od devet utakmica bez pobjede u Bundesligi, a nakon zadnjeg posrtaja Hoffenheim se nalazi samo tri boda iznad zone ispadanja na 14. mjestu.

Breitenreiter je klub preuzeo u svibnju prošle godine, a zadnju pobjedu Hoffenheim je zabilježio sredinom listopada prošle godine protiv Schalkea.

Zahvala na suradnji

“Zahvaljujemo mu na ugodnoj suradnji i brojnim pozitivnim trenucima, posebno na početku”, izjavio je sportski direktor Hoffenheima Alexander Rosen.

Nagađa se kako je glavni kandidat za klupu Bundesligaša Austrijanac Ralph Hasenhuttl, koji je trenirao i RB Leipzig i Southampton.

Andrea Breitenreitera je prošle sezone odveo Zürich do iznenađujućeg naslova prvaka u Švicarskoj, a do sad Nijemac uz Zürich i Hoffenheim trenirao Paderborn, Hannover i Schalke.

