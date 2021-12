VATRENI ODUŠEVIO, DOLAZE POHVALE: Jedna stvar brine trenera, ove riječi otkrile njegov bijes…

Mateo Kovačić imao je radni ‘Boxing Day’ u Engleskoj, u dresu Chelseaja. Dan nakon Božića, tribine su iz godine u godinu pune zbog utakmica Premiershipa, a iako je u jučerašnjem slučaju bilo i odgođenih utakmica, hrvatski reprezentativac je s Chelseajem bio u akciji u gostujućoj pobjedi s 3:1 protiv Aston Ville.

Nedugo nakon oporavka od ozljede, a zatim i nastavka prisilne stanke jer je imao pozitivni test na koronavirus, Kovačić je u Birminghamu ušao u 63. minuti, kod vodstva njegove momčadi od 2:1. Chelsea je do kraja susreta potvrdio pobjedu golom Jorginha iz penala u sudačkoj nadoknadi.

Kako se u svemu tome snašao veznjak Vatrenih? To govore dojmovi navijača koji su se javljali na Twitteru, s riječima koje pokazuju koliko Kovačić znači Chelseaju.

S obzirom na to da se tek treba vratiti u pravi ritam poslije stanke, hrvatski reprezentativac u dresu klupskih europskih prvaka jučer je pokazao puno, ako je suditi po reakcijama na njegov nastup u posljednjih pola sata. ‘Možda je to samo moj dojam, ali čini mi se da se nešto dogodilo kad je Mateo Kovačić ušao. Donio je energiju i dinamičnost u sredini terena, to nam je nedostajalo u zadnje vrijeme. Dobro je vidjeti da se vratio’, piše u jednom navijačkom komentaru.

Might just be me, but something happened when Mateo Kovacic came on.

Brought an energy, dynamism to the midfield we’ve missed for a while.

Good to have him back. pic.twitter.com/hNbcQYuf8c

— Tom Overend (@tovers98) December 26, 2021