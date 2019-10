VATRENI OD OSAMOSTALJENJA DO DANAS: Prohodali na Maksimiru ali utakmica na Poljudu igra se za ujedinjenje ‘sjevera’ i ‘juga’

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Ako do sada nigdje niste čuli ili pročitali, Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak na splitskom Poljudu očekuje kvalifikacijski dvoboj za Euro 2020. protiv Mađarske. Ukoliko Dalićevci pobijede izgledi za plasman na Euro rastu, ako pak ne, izgledi se drastično smanjuju jer su u igri za plasman osim Mađarske još Wales i oporavljeni Slovaci. Oni su nakon razbijanja u Trnavi nekako uspjeli sakupiti krhotine iz poraza i na gostovanju pobijediti Mađarsku, čime je natjecanje u skupini dobilo dodatnu natjecateljsku draž.

Ipak, u ovome trenutku vjerojatno malo tko sumnja da će Hrvatska prekosutra propustiti pobijediti Mađarsku na svome terenu. Osobno se ubrajam u nekolicinu prognostičara iz klase optimist koji ne samo da vjeruju u pobjedu nego i kanonadu kojoj mađarska konjica neće moći parirati ni u jednom segmentu igre. Klasa optimist rekoh.

No kako su naši momci igrali od osamostaljenja? Nisu uvijek bili Vatreni ali su igrama to postali. Sjećam se izjave bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kohla, koji je nakon četvrtfinala Mundijala u Francuskoj ustanovio da je “Lopta okrugla – ali na tragičan način”. Jasno da je za njega taj četvrtfinalni dvoboj bio tragičan, jer je Hrvatska prešla preko Elfa s tri pogotka, i otišla do bronce koja će hrvatski nogomet lansirati u orbitu iz koje se ne spušta ni dan danas, već roni i dalje u duboki svemir među zvijezde.

Sve je počelo utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država. Bilo je to sportsko priznanje neovisnosti jednog geografskog liliputanca, od strane najsportskije nacije na svijetu. U ovome trenutku nitko u svijetu ne ulaže u sport koliko ulažu Amerikanci. Njihov obrazovni sustav je impresivan, a sport je sinergistički dio tog konglomerata znanja, tehnologije, volje i uspjeha. Amerikanci su do danas osvojili preko 2500 medalja na Olimpijskim igrama, Hrvatska je na prošloj Olimpijadi bila treća najuspješnija reprezentacija obzirom na osvojeni broj zlatnih medalja po glavi stanovnika. Ne morate se slagati, to su brojevi.

Hrvatski nogometni savez za svoje “krštenje” nije mogao izabrati renomiranijeg protivnika od Sjedinjenih država, bio je to sportski i politički potez par excellence. Utakmica je završila pobjedom 2 – 1 proto – Vatrenih. Prvi, povijesni pogodak za Hrvatsku djelo je “Vatrenog lakta” Aljoše Asanovića, hajdukovog diteta. Na 2 – 0 povisio je Cvjetković a pred kraj utakmice počasni pogodak u prijateljskoj utakmici na Maksimiru postiže Dayak.





Hrvatska je do danas odigrala 318 službenih utakmica od kojih je pobijedila više nego polovicu. Ako je statistička vjerojatnost obzirom na tri moguća raspleta 33% za svaki, postignuće je više nego impresivno. Realnost naravno ne funkcionira na statističkom principu vjerojatnoće ali malo igre brojevima veseli, pogotovo kada pokazuje ljepši dio slike. 85 utakmica je završilo bez pobjednika, a u 65 utakmica Hrvatska je poražena. Može se reći i ovako – Hrvatska je u 318 odigranih službenih utakmica neporažena čak 253 puta, s ukupnom gol razlikom 553:315!

Jesmo li nogometna velesila? Apsolutno! Neki države možda imaju bolje brojeve, više ih je s lošijom prolaznošću, ali mimo statistike, Hrvatska je od uvijek igrala srcem – za pobjedu, i premda mali iznutra smo veliki. Prepoznao je to i legendarni splitski umjetnik – “Malo nas je al’ nas ima”. Poljud će to najbolje pokazati.