VATRENI NAPADAJU, KONAČNO SMO TO ČEKALI: Okupljanje počinje, a samo je jedna stvar koja Dalića jako veseli

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vele navijači Reala da „u zadnjih sto godina Luka Modrić nije odigrao tako lošu utakmicu„. A nas to uopće ne brine. Nadalje, tvrde Realovi navijači da je Luka „čak 17 puta krivo predao loptu„. A mi niti da ne trepnemo! Jest, zabio je Modrić iz jedanaesterca, a Real je nenadano izgubio od Rayo Vallecana ovoga tjedna, a kao da to nas briga…

Nas zanima samo jedno. Da nam Luka Modrić na okupljanje reprezentacije koja će se pripremati za svjetsku smotru u Kataru – stigne zdrav. Već će njega izbornik Zlatko Dalić odmoriti i osvježiti. Luka je još uvijek naša kapitalna snaga, jedan od najboljih igrača svijeta, naš kapetan i ponos. Kada imamo njega posjedujemo osjećaj da možemo dobiti baš svaku reprezentaciju svijeta.

I neka nam Luka odigra još tu jednu utakmicu za Real, kao i svi ostali naši reprezentativci…. I neka nam svi dođu zdravi, orni, nabrijani. Njima je reprezentacija sve omogućila, pa i unosne inozemne transfere, sada neka se potrude i neka razvesele cijelu naciju kao prije pet i nešto godina u Rusiji.





Samo bez ozljede

Ako ćemo pravo, jedino čega se bojimo prigodom okupljanja u Zagrebu za nekoliko dana jesu ozljede. Ma, lako i za umor, tu su maseri, fizioterapeuti, ali ozljede. Samo neka Dalićeve momke zaobiđu ozljede.

Zato nas je jedna partija razveselila. Bez obzira na rezultat. Baš nas je oraspoložila, kao ispijena litra vina. Marcelo Brozović odigrao je prvu utakmicu poslije ozljede koju je zaradio u utakmici Lige nacija protiv Austrije 25. rujna. Vezni igrač Hrvatske, neumorni Brozović ušao je za Inter u igru u 81. minuti nedjeljnoga derbija 13. kola Serie A protiv Juventusa, a njegova momčad upisala je poraz 0:2. Brozović je izbivao s travnjaka nešto više od mjesec dana zbog djelomične rupture mišića zadnje lože.

Sigurni smo samo u jedno. U nedjelju navečer Zlatko Dalić je mirnije zaspao. Teško je i zamisliti istinski dobru Hrvatsku bez rastrčanog i raspoloženog Brozovića. Dobro, tek se vratio, ali u sljedećih dva tjedna očekujemo da će biti još spremniji. Neka se vratio, neka! Jako smo se bojali da ne propusti svjetsku smotru.

Neki naši igrači blistaju u klubovima i pred basnoslovnim su transferima. Koji će zacijelo biti još bogatiji ako ti igrači dobro odigraju na SP u Kataru. Prije svega tu je riječ o članu Stuttgarta, Borni Sosi. Osim što igra fantastično, klub se već cjenka s najvećim europskim klubovima, jer u prodaji Sose vidi svoj – financijski spas.









Podsjećamo, Borna Sosa ostao je tijekom ljetnog prijelaznog roka u Stuttgartu iako se tvrdilo da sigurno prelazi u novi klub. Dobro upućeni izbori tvrde da bi mogao osvanuti u najboljim klubovima engleske Premier lige, a Stuttgart računa na najmanje dvadesetak milijuna eura odštete, a i Sosa bi u novome klubu mogao imati i duplo veću plaću. Gdje ćeš većeg motiva za Sosu da se dokaže u Kataru i sve razvali!

Još jedan naš mladi igrač je pred fantastičnim transferom, gotovo nevjerojatnim. Njegova partije u Leipzigu su besprijekorne, stalni je reprezentativac od lanjskog Eura. Mnogi su tada Dalića kritizirali što mu pruža priliku, a danas je možda najskuplji mladi obrambeni igrač na svijetu.

Mladi hrvatski stoper Joško Gvardiol već je ovog ljeta bio korak do transfera na Stamford Bridge, no Leipzig je u posljednji trenutak spustio rampu odgodivši posao za iduće ljeto. Iz uprave Chelseaja su nudili 80 milijuna eura, a prema nekim informacijama i više od toga iznosa. Gvardiol bi tako postao najskuplji branič u povijesti. On će to i postati, napose kada za Hrvatsku u Kataru zaigra kako zna.

Krvna slika naše reprezentacije u ovome trenutku je dobra, samo da, ponovimo još stotinu puta, ne bude nenadanih ozljeda.

Riječ-dvije i o napadu, našim „špicama„ oko kojih tako volimo raspravljati. Kod Dalića tri igrača imaju fini status, to su Andrej Kramarić, Marko Livaja i Bruno Petković, a sad tko će dobiti prednost nije niti naš posao, niti odgovornost, već je to „špurijus„ izbornika.

Činjenica jest da je Kramarić i dalje solidan u Bundesligi, Livaja nije niti ispao iz forme, a u formu se vratio Bruno Petković. Volimo lamentirati da niti jedan od ovih nabrojanih igrača nije „tipični ubojica„ ili „klasični centarfor„. Možda i nije, ali takvih je i u svijetu malo.

Od svih naših trenera baš izbornik Zlatko Dalić najbolje koristi najnovija nogometna pravila, poput onoga o pravu izmjena čak pet igrača tijekom utakmice. U Ligi nacija je to Dalić radio jako dobro, svi su naši napadači imali priliku i svi su potvrdili svoju klasu. Ni tu, dakle, ne bi trebalo biti straha. A birati napadača prema profilu suparnika, pa to je prednost a ne mana.

Zaključimo naposljetku, slika naše reprezentacije neposredno prije početka priprema je baš pristojna i dobra. Možemo biti zadovoljni.