VATRENI NA VRHU ŽELJA JURGENA KLOPPA! Nakon loše sezone želi pojačanja

Liverpool ove sezone igra po sistemu toplo-hladno, iako se njegova momčad pribrala u zadnjih nekoliko kola i zaredala pobjede pa postoji mogućnost da ipak uhvate vlak koji vodi u Ligu prvaka.

Jedna od slabijih karika Kloppove momčadi je obrana pa je Nijemac odlučio potražiti nova rješenja, jer će Mattp vjerojatno napustiti klub, dok Gomez se nije pokazao kao pouzdani branič na najvišem nivou.

Jednako tako Virgil Van Dijk će napuniti 32 godine, a uz njega tu je jedino još Ibrahim Konate, tako da krvna slika obrane Liverpoola nije baš sjajna.

Prvi na listi

Već od prije Liverpool je pokazao veliki interes za našeg Joška Gvardiola, a i sam Vatreni više puta je naglasio kako je Liverpool klub u kojem ne bi imao ništa protiv nastaviti karijeru.

🔴⚪️ | TRANSFERS: Arsenal should make move ‘perfect’ signing Josko Gvardiol this summer according to journalist Paul Brown 🇭🇷

🗣: “ They should go and get Gvardiol. I think he'd be perfect. Whether he'd go there, we don't know. But Arsenal are going to be a Champions League… pic.twitter.com/2xMe2R9YiW

— Punch Drunk Arsenal (@PunchDrunkAFC) May 6, 2023