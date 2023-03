VATRENI ČEKAJU VELŠANE, A JEDAN IGRAČ OTPAO! Povratnik oduševljen novom šansom: ‘Fantastično je da sam opet ovdje’

Hrvatska uoči susreta s Walesom na početku kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj ne trenira sa svim igračima koje je pozvao Zlatko Dalić, a uoči utakmice protiv Velšana u subotu na Poljudu, danas je objavljeno da je jedan igrač već otpao.

Viroza je od Vatrenih udaljila Ivicu Ivušića, pričuvnog golmana Hrvatske, donedavnog člana Osijeka, sada u ciparskom Pafosu. Umjesto Ivušića, pozvan je Ivo Grbić, još jedan čuvar mreže koji je s Vatrenima bio na putu do svjetske bronce u Katru, a trenutno je u statusu pričuve u madridskom Atleticu, iza standardnog i teško zamjenjivog Slovenca Jana Oblaka.

