VATRENI BOLJI OD KOVAČA, RAKITIĆ DO POBJEDE: Derbi u Manchesteru razočarao

Autor: HINA/LV

U Manchesteru je u subotu odigran gradski derbi između Uniteda i Cityja koji je na Old Traffordu završio 0:0.

Okršaj velikih rivala razočarao je najveći mršavim remijem i utakmicom za zaborav s obzirom na kvalitetu i pretenzije obiju momčadi za naslov prvaka.

Dvije momčadi nakon 11 odigranih utakmica drže razočaravajuće 7. i 8. mjesto, a Crveni vragovi imaju bod prednosti nad Građanima.

Hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car odigrao je čitav susret za Marseiile koji je u susretu 14. kola francuskog nogometnog prvenstva kao domaćin svladao Monaco, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, sa 2-1 (2-0).

Marseille je u samom otvaranju utakmice stigao do prednosti od 2-0, prvo je Thauvin (5) zabio na asistenciju Benedetta, a onda je i Benedetto (13) pogodio na asistenciju Thauvina.

Na konačnih 2-1 smanjio je Ben Yedder (79-11m) iz kaznenog udarca kojega je sam izborio nakon prekršaja Thauvina.

S nova tri boda Marseille je skočio na drugo mjesto ljestvice, ima 27 bodova, jedan manje uz utakmicu manje od vodećeg Paris SG-a, a jedan više uz također utakmicu manje od trećeg Lillea i četvrtog Lyona. Monaco je peti sa 23 boda.

Nogometaši Seville slavili su sa 1-0 (0-0) na gostovanju kod Getafea u utakmici 13. kola španjolskog prvenstva.

Jedini pogodak postigao je domaći branič Xabier Etxeita koji je u 81. minuti reagirao poput centarfora Seville i nakon ubačaja Susa glavom neobranjivo poslao loptu u mrežu.

Ivan Rakitić je bio u početnoj postavi Andalužana, a trener Julen Lopetegui povukao ga je iz igre u 65. minuti.

Valencia i Athletic Bilbao su odigrali 2-2 u prvoj utakmici subotnjeg programa. Soler je iz kaznenog udarca u 26. minuti donio vodstvo Valenciji. Athletic je preokretom u drugom poluvremenu došao do vodstva golovima Villalibrea (55) i Raula Garcije (79-11m). No, Valencia je do boda došla zahvaljujući Valleju koji je u 83. minuti pogodio za 2-2.

Sevilla se pobjedom protiv Getafea sa 19 bodova popela na peto mjesto, a Getafe je ostao na 15. poziciji sa 13 bodova. Valencia na desetom i Atheltic Bilbao na 11. mjestu imaju po deset bodova. Vodeći Atletico Madrid ima 26 bodova iz deset nastupa, a od 21 sat će u gradskom derbiju gostovati kod Reala.

Stoper hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren odigrao je čitav susret za Zenit iz Sankt Peterburga koji je u susretu 18. kola ruskog prvenstva kao domaćin svladao moskovski Dinamo, za koji je kapetan mlade hrvatske reprezentacije Nikola Moro odigrao čitav susret, sa 3-1 (2-0).

Prednost od 2-0 Zenitu je osigurao Dzjuba (14, 34-11m), na 2-1 smanjio je Komilčenko (56-11m), a pobjedu domaćih osigurao je Azmoun (84).

Vodeći Zenit sada ima 38 bodova, tri više od moskovskog Spartaka, koji je ranije u subotu zgubio sa 0-1 na gostovanju kod Sočija, a pet više od trećeg CSKA koji će u nedjelju ugostiti Ural. Dinamo je četvrti sa 30 bodova.

U prvom susretu subotnjeg programa Josip Čondrić je branio čitav susret za Rotor iz Volgograda koji je kao domaćin svladao Ufu sa 1-0 (0-0) golom Mulina (78).

Iako je ostao posljednji, Rotor je ovom pobjedom uhvatio priključak u borbi za ostanak, sada ima 11 bodova, jedan manje od 15. Tambova i dva manje od 14. Ufe.

Hrvatski reprezentativni branič Dario Melnjak odigrao je čitav susret za Rizespor, kojega vodi hrvatski trener Stjepan Tomas, u 3-2 (1-0) domaćoj pobjedi protiv Goztepea u susretu 12. kola turskog prvenstva.

Ovom pobjedom Rizespor je stigao na 13. mjesto ljestvice sa 15 bodova, dok je Goztepe peti sa 18 bodova.

Na vrhu su Alanyaspor, Galatasaray i Fenerbahce sa po 23 boda.