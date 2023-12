Varaždinci pobjedonosno zaključili jesenski dio prvenstva u gostima kod Gorice

Zadnje kolo jesenskog dijela SuperSport HNL-a otvorili su danas Gorica i Varaždin, a gosti su došli do punog plijena u Turopolju, pobijedivši domaćina s 1:3 i u Zagorje odlaze s tri boda na kontu.

Prvo poluvrijeme, kao i ostatak utakmice protekao je u dominaciji Varaždina, kojeg su od vodstva dijelili samo golman Banić i obrana domaćina, no treba napomenuti kako je Gorica bila bez šestorice prvotimaca.

Gorica se uspjela oduprijeti u prvom poluvremenu napadima gostiju, ali u drugom poluvremenu vidjeli smo pravu golijadu, od toga tri lopte su završile iza golmana Gorice, koja je pri kraju utakmice zabila utješan pogodak.

VARAŽDIN WIN!

Varaždin end the year with a great win over Gorica as they end their 8 game winless streak!

Gorica on the other hand haven’t had a good end to the year as they only have 1 point from the last 3 games.#HNL #GORVAR pic.twitter.com/saPsgVMmaR

— Croatian Football (@CroatiaFooty) December 15, 2023