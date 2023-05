‘VARAO SAM SUPRUGU, SPAVAO SAM S 500 ŽENA’! Slavni sportaš šokirao priznanjem: ‘Bez boce ne bih preživio!

Nema sumnje da je Tyson Fury uistinu imao buran život, jednom kad se – podvuće crta. On je tema našeg feljtona o velikim sportskim ikonama…

Posebno je skandalozan odnos bio prema supruzi Paris te bivšoj ženi Robin, zbog koje je i završio u zatvoru. Popularni ‘kralj cigana’ jedan je od najboljih nokautera u povijesti, a stupce svjetskih naslovnica nije punio zbog dobrih nastupa u ringu nego zbog problema sa alkoholom, drogom i depresijom, priznao je da se želio ubiti.

Naime, Fury je zajedno sa suprugom Paris od 2008. godine s kojom ima šestero djece, no u jednom razgovoru je otvorio dušu i priznao da je bio pravi lažov varalica, odnosno da je varao sadašnju ženu.





Talent, ali i alkoholičar

“Ma ja sam lažov, varalica, pravi otrov. Dosta sam gluposti napravio, ali svi pravimo greške. Jedino zbog čega se kajem je to što sam imao odnose prije braka. Volio bih da tu epizodu mogu izbrisati iz života.”, rekao je i precizirao:

“Spavao sam s preko 500 žena, možda i više. Ne znam, odavno sam prestao brojati.”

Danas se strašno kaje zbog postupaka u prošlosti.

“To je prljavo i strašno. Sad to gledam kao na nešto odvratno. Nisam religiozna osoba, ali volim biti dobra osoba. Prekinuo sam sa svim lošim stvarima”, rekao je Fury.

Mirovinu je najavio prošle godine uz jedinstvenu poruku, ali na kraju se nije dogodilo:









“Imam 150 milijuna razloga za to. Mlad sam i zdrav. Kupit ću sebi golemu jahtu i uživati u životu”, najavio je tad Fury.

Njegov i početak života bio je itekako buran. U razgovoru za BBC otac Tysona Furyja, John, rekao je da mu je sin nakon rođenja težio samo pola kilograma. Šanse za preživljavanje bile su minimalne, ali Fury se od prvog dana na Zemlji počeo boriti.

“Tyson je bio začet slučajno, a njegova majka i ja izgubili smo nekoliko djece između njega i najstarijeg brata. Nadali smo se da on nekako može preživjeti”, započeo je John Fury.

Sjedili su kraj njega dan i noć i to malo dijele svakog je dana izgledalo sve bolje. Dobio je i ime po Mikeu Tysonu koji je tada bio, a i danas je, pojam borca. Fury je u djetinjstvu imao problema s groznicama koje su izazivale česte halucinacije.

“On je vidio zapaljene zavjese i lavove koji mu žvaču stopala”, rekao je Tysonov otac.

I tako je Tyson od pola kile izrastao u ‘malog debelog’ kako ga je otac često nazivao. Njegova se obitelj često selila, a kad je Fury imao 11 godina, napustio je školu kako bi ocu pomogao graditi kuću u Winslowu i tamo je postao zaljubljen u boks. Otac mu je bio boksač koji nije želio da mu sin krene istim putem.

“Pa želio sam da moja djeca budu educirana kako bi mogla negdje raditi ili otvoriti svoj obrt. Ali, Tysonova želja jednostavno je bila jača. Taj mali debeljko čekao me u autu nakon treninga i jednostavno je želio raditi isto što i ja – boksati. Jednog dana sam popustio i dao mu da navuče rukavice. Tada me šokirao. Vidjelo se kako je on prirodni talent.”

Kad je Fury počeo ozbiljno trenirati, nije mu bio problem na trening ići pet kilometara biciklom u jednom smjeru. Jedan od njegovih prvih trenera, Steve Egan, predviđao je da će Fury biti šampion.

Tyson je trenirao, a napredak je bio sve očitiji. S ocem kraj sebe od prvog dana, imao je mentora na svakom koraku. U amaterskoj karijeri ubilježio je 31 pobjedu, od čega 26 nokauta, i 4 poraza.

Tada je, sa 20 godina, Fury upisao svoj profesionalni debi. Bilo je to protiv Mađara Béle Gyöngyösija, a ‘The Furious One’, kako se sam prozvao, nokautirao ga je u drugoj minuti prve runde. S ocem u kutu, Fury je nanizao 12 pobjeda, ali tada je ostao bez podrške iz kuta.

Otac je u jednoj tučnjavi na aukciji auta izbio oko Oathieju Sykesu i za to dobio 11 godina zatvora. Izgubio je tada Tyson kontrolu, bio je prvi put odgovoran sam za sebe. Boksao je na visokoj razini, ali izvan ringa je bilo svega. treninga nije nedostajalo, ali nije ni alkohola, zabava, problema u tučnjavama…

I onda je, nakon što je tata izašao iz zatvora, dobio veliku priliku. Meč protiv Vladimira Klička.

“Hvala Isusu Kristu. Pobijedio sam velikog šampiona Vladimira Klička. Ostvario mi se san. Radio sam tako naporno za ovo. Ne mogu vjerovati da sam uspio”, kroz suze je pričao 27-godišnji Tyson Fury nakon jedne od najvećih senzacija u povijesti boksa.

I onda je krenuo cirkus. Nije htio boksati protiv prvog izazivača Glazkova, bacio je pojas u WC školjku, bio je pozitivan na kokain, pokušao se ubiti, žestoka depresija…

“Pio sam, drogirao se i provodio noći uz prostitutke. Kad imate neki cilj još od djetinjstva i dođete do njega… Nisam znao što dalje. Bio sam izgubljen. Pio sam po 18 bočica žestokog pića, nakon toga viski i votku”, rekao je Fury.

I nakon nekog vremena provedenog u krugu obitelji se vratio. Pobijedio je svoju najtežu borbu još od rođenja, riješio se depresije i ponovno počeo boksati. Vratio se deblji nego ikada, ali uspio se opet popeti na tron.