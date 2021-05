(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NOGOMETAŠ SLAVIO U BUSU, PA TRAGEDIJA! Glavom udario u nadvožnjak i potom je pao na cestu

Posljednjih dana intenzivna su slavlja diljem planeta, uostalom lige završavaju i fešta se na svakom koraku. Jedan od onih prizora koje nikako ne želimo vidjeti je i ovaj što nam dolazi iz Turske…

Naime, Kocaelispor je slavio u utakmici protiv Sakaryaspora, bilo je 4:0, i to je značilo da je taj klub osigurao plasman u drugu tamošnju ligu. Navijači su počeli slaviti odmah na gradskim ulicama, a ubrzo je krenuo i tradicionalni otvoreni autobus.

I onda se dogodila tragedija. Ali ipak, sreća u nesreći, nogometaš je preživio.

Naime, jedan igrač je zapeo za nadvožnjak i nesretnik je pao na cestu taman ispred automobila. Sreća u nesreći je prvo što vozač autobusa nije vozio prebrzo, ali i to što ovaj nije naletio na nesretnika.

Čini se da je imao jako puno sreće u ovim okolnostima i da ga je ova situacija jako brzo otrijeznila.

Kocaelispor tako slavi veliku promociju, a pamtit će se i diljem svijeta baš zbog ovog uznemirujućeg videa. Kako je to izgledalo možete i sami provjeriti…

While celebrating promotion to Turkish First Division a Kocaelispor player standing on top of their open-top bus hit a bridge and fell, but miraculously escaped serious injury. Another player was injured but was treated at the scene.pic.twitter.com/okAIBZBkcH

— Gilles 🇳🇬🇬🇧 (@GrimandiTweetss) May 28, 2021