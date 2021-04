(UZNEMIRUJUĆE) TEŠKA OZLJEDA KOŠARKAŠA SRPSKIH KORIJENA: Igrač mu pokrio slomljenu nogu

Washington Wizardsi su noćas igrali protiv Golden State Warriorsa, te je klub iz glavnog grada slavio s rezultatom 118-114, no rezultat je ovoga puta bio u drugom planu. Naime, u jednoj akciji teško se ozlijedio novak Wizardsa Deni Avdija.

Avdija je praktički pao na svoju nogu nakon jednog skoka te mu je noga teško stradala. Njegovi suigrači su čak pokrivali nogu kako ga taj prizor još više ne bi uznemirio. Talentiranog Izraelca, srpskih korijena, sada čeka duža pauza od Košarke…

Upozoravamo da je snimka uznemirujuća.

Deni Avdija has been taken out of the game after injuring his right leg pic.twitter.com/dhWTIBjql7

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 22, 2021