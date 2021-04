(UŽIVO) ZDRAVKO MAMIĆ IZ MEĐUGORJA: ‘Ključne svjedoke meni u korist optužili su za laži’

Autor: I.K.

Zdravko Mamić s premijerom u 20 sati gostuje u nogometnom ‘podcastu’ Podcast Inkubatora. Razgovor s Mamićem pratimo uživo.

Link na podcast nalazi se ovdje.

Razgovor sa Zdravkom Mamićem

‘Dobrodošli. Drago mi je da je Dinamo dobio Tottenham, to je povijesna pobjeda. Drago mi je da u Međugorje možete okrijepiti dušu i misli’, poželio je Mamić dobrodošlicu novinaru Ratku Martinoviću i ekipi Podcast Inkubatora.

Mamić je čestitao Uskrs i poželio optimizam u lijepo vrijeme na otvorenom.

‘To me ispunjava i čini veselim. Hrvatska je na smiješan način izgubila od Slovenije, ali iza tri kola smo prvi na tablici, mlada reprezentacija je došla do četvrtfinala Eura, a tu je i Dinamo i četvrtfinale Europske lige. Kada se tome doda i srebro sa SP-a 2018., moj boravak u Međugorju je prekrasan’, rekao je Mamić o hrvatskim nogometnim uspjesima.









‘Utakmicu s Tottenhamom sam gledao sam, tako mi je lakše zbog nervoze. Nisam očekivao da će Dinamo tako čudesno pobijediti, uz golove je imao još sedam-osam ozbiljnih šansi’, veli Mamić, podsjećajući da je prognozirao prolazak Dinama.

Mamić se dotaknuo i poraza Stipe Miočića od Francisa Ngannoua, ističući da je sport takav da jedan udarac može promijeniti sve.

‘Da sam ja vaš gost, a da to ne bude rekord po gledanosti, nešto ne bi bilo u redu sa mnom’, rekao je Mamić o sebi.









‘Pomaže mi ultra talentirani ‘freak’

Zdravko Mamić govori o svojoj aktivnosti na Facebooku.

‘Radimo jedan moj prijatelj i ja, on mi je partner. Ja dajem ideju, a on to odradi tehnički. Za sada nam dobro ide’, kazao je o svojoj popularnosti za Facebooku.

‘On je ultra talentirani ‘freak’, za te stvari je čudesan’, dodaje Mamić o svojem partneru na stranici na Facebooku koja je jako praćena.

Mamić se dotaknuo suđenja u Osijeku, ističući da se obračun sa sucima zbiva zbog toga što ih želi prokazati javno i time zaštititi Slavonce koje voli.









‘Svi očekuju od mene da izbacujem podatke, dokaze. Ja mogu otvarati teme i biti glas ljudi koji su ovršeni, blokirani, doživjeli nepravedne procese kao ja. Stavljam se u službu tih ljudi’, veli osuđenik koji daje intervju iz Međugorja.

‘U Hrvatskoj se bezočno pljačka već desetljećima’, dodao je Mamić.

Mamić o temi ulaska u politiku

Zdravko Mamić priča o tome bi li se bavio politikom.

‘Moja politika je dobar čovjek, moja domovina koja je napredna, u kojoj se smije i šali, u kojoj možete otići na godišnji odmor na more ili na skijanje. Da se stavljam na stranu neke stranke, oni to nisu zaslužili’, rekao je.

‘Ja sam najveći socijalist na svijetu, pomažem ljudima, dajem ljudima i na njihovoj sam strani’, dodao je Mamić o gledanju je li lijevo ili desno.

Napad na medije

Zdravko Mamić ušao je u dio izlaganja u kojem napada medije, tvrdeći da je u medijskoj blokadi i da u medijima glavnu riječ imaju moćni.

‘Pričalo se da Saddam Hussein ima atomsku bombu, onda George Bush dođe kod Larryja Kinga i kaže da je imao krive obavještajne podatke, i jedino što ima je ‘sorry’. A ljudi su stradali. Mediji su u službi interesnih centara, bio to kapital ili nešto drugo’, priča Mamić.

‘Mediji po meni udaraju nemilice, 90 posto stvari koje se pišu o meni nisu istinite’, tvrdi Mamić koji u odgovoru na pitanje o Nacionalu veli da ga napadaju bez milosti. Napao je i Večernji list za koji je kazao da mu je razočaranje jer je riječ o starom zagrebačkom listu.

‘To je jedan zločinački list’, vrijeđa Mamić.

Razgovor o suđenju i presudi

‘Kod mene je sve montirano, došao je Josipović na vlast, pa lijeva vlada isto na vlast’, govori Mamić o svojem slučaju koji je završen pravomoćnom presudom.

‘Trebalo me eliminirati’, dodaje Mamić, tvrdeći da je tadašnji predsjednik Ivo Josipović tada navodno zatražio da se ‘raščisti nogometna mafija’ kako je Mamić to opisao.

Zdravko Mamić tvrdi da je postojao projekt da se hrvatskom nogometu tada našteti na sve načine.

Svastika na Poljudu

‘Tako izgleda kada se odluči da se treba sahraniti politički neprijatelj, iako se ja nisam bavio politikom’, veli Mamić, koji misli da je hrvatsko jedinstvo smetalo onima za koje tvrdi da su ga odlučili eliminirati.

‘Pa zamislite, kada napravite svastiku’, dodao je Mamić vraćajući se na onaj slučaj s Poljuda.

‘Zamislite kakvo je to zlodjelo, da je netko pokušao prikazati Hrvatsku i prikazao ju je kao fašističku državu, i da službe nisu uspjele to istražiti’, nastavlja Mamić, koji smatra da je to bila sabotaža.

Zdravko Mamić priča i o Thompsonovim koncertima tvrdeći da se uvijek ‘izdvajaju dva kretena’ koji nešto naprave.

Povratak na suce

‘Imenovao sam predsjednika Vrhovnog suca Đuru Sessu zvanog Đura kesa, on je profesionalni skupljač novca, to sve službe znaju’, rekao je Mamić bezočno vrijeđajući Đuru Sessu.

‘Spreman sam surađivati, spreman sam ići i na detektor laži. Dvije godine me o tome nitko nije pitao ništa, to je fenomen’, rekao je Mamić o priči koju je povukao na ‘presici’ poslije presude i s objavama na Facebooku koje su slijedile.

‘Na vlast se biraju ljudi koji su ucjenjivi i kompromitirani, da ih možete vrtiti kao lutke’, dodao je Zdravko Mamić, vraćajući se na priču da sve određuju centri moći.

‘Suci su mi govorili da ću 100 posto biti oslobođen’, tvrdi Mamić, dodajući da je to uvjerenje imao i njegov odvjetnik Veljko Miljević za kojeg kaže da je vrhunski.

Zdravko Mamić vraća se na priču kako je ‘radio’ sa sucima, o čemu se tjednima izjašnjavao na Facebooku, a za svoje riječi tvrdi da ima i dokaze.

Zdravko Mamić u nogometnom podcastu priča o stvarima koje nisu nogomet, govoreći da ima svjedoke za ono što je davao sucima i kako su suci prihvaćali njegove poklone.

‘Te ljude nitko nije pitao ništa o tome’, rekao je Mamić o svojim svjedocima, dok u svojoj priči o sucima spominje skupe cipele, restorane, dresove reprezentativaca i boravak u Dubaiju.

‘Bilo bi interesantno da su našli te cipele, da su našli nakit, ali ništa od toga sada neće biti kao dokaza’, tvrdi Zdravko Mamić.

Mamić tvrdi da su zahtjeve preuzimali ‘potrčci’

Nastavljajući svoju priču o sucima, Mamić tvrdi da se događalo da su ono što su suci od njega primali preuzimali njihovi ‘potrčci’. U toj priči vratio se na osječke suce za koje je rekao da su radili i na njegovom predmetu.

‘Bilo je 97 svjedoka koji su svjedočili za mene, a ključne svjedoke kao Lovrena, Modrića, šeficu računovodstva su optužili da su lagali’, tvrdi Mamić, nastavljajući priču da je sve bilo namješteno protiv njega.

Zdravko Mamić potom je još jednom žestoko i neumjesno napao suce.

‘Oni su oskrnavili nešto što bi trebalo biti najčišće. Za to bi ih trebalo povlačiti po blatu kao stoku’, rekao je.