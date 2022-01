(UŽIVO) UHITILI ĐOKOVIĆA I DEPORTIRAJU GA? Drama tek što je pušten na slobodu, novi obrat…

Čini se da Vlada Australije ne želi u izbornoj godini u očima birača ispasti gubitnik i čini se da su se odlučili na očajnički, posljednji potez.

UŽIVO:

*Posljednje informacije govore da su poslali policiju po prvog tenisača svijeta. On je i dalje u zgradi suda. Detaljnije pročitajte – OVDJE.

*Prema nekim informacijama, čini se da će uhapsiti Novaka Đokovića.

*Takve informacije objavili su pojedini mediji iz Srbije.

“Drama. Uhitit će Đokovića. Čeka ga deportacija, prema neslužbenim informacijama”, piše B92.

“U ovom trenutku je uhićen i bit će deportiran”, otkrila je Nina Mirković, politolog, za Prvu televiziju.

Breaking📢📢📢📢 Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him!









— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022