(UŽIVO) SVI SU SKOČILI, ALI NIŠTA OD PENALA: Potekla i krv na Poljudu, kakav ružan duel

Autor: Andrija Kačić Karlin

Malo toga smo zanimljivog vidjeli u prvome dijelu derbi utakmice Hajduka i Dinama. Gruba igra, često ležanje ozlijeđenih igrača na terenu, prekid na prekid, sve je to umrtvilo utakmicu. Koja je na trenutak i dosadna. Ambijent na tribinama kud i kamo je bolji nego ono što se događa na travnjaku. Dinamo je imao zreliju priliku, nije ju iskoristio Emreli. Hajduk je na kraju imao šansu Livaje, a u jednom trenutku su Hajdukovi nogometaši tražili i jedanaesterac, sudac se nije oglasio. Dinamo je bio aktivniji u prvih dvadesetak minuta, Hajduk predkraj utakmice. Bilo je to zaista 45 minuta za zaborav. Golova nema.

45+10′ Kraj poluvremena

45+7′ Livaja uspio ukrasti loptu zadnjem Dinamovom redu, ali nije uspio naći prostor za kvalitetan udarac…

45+5′ I dalje ništa od igre

45′ Zbog čestih prekida igrati će se deset minuta sudačke nadoknade u prvome dijelu!

44′ Hajduk je sada aktivniji, ali većina napada zaustavlja s prekršajima, gruba utakmica…

41′ Crveni karton za pomoćnog trenera Hajduka Skinterisa

38′ U Hajduka se osjeća želja, ali konkretnosti prema naprijed baš i nema

35′ Zbog čestih prekida igra je rastrgana na obje strane





31′ Opet sudar glavama, na terenu ostao ležati Petković

29′ Sada ne terenu leži Ademi, drži se za bradu

24′ Česti su prekidi zbog sudara igrača koji se oporavljaju, sada leže Meljnjak i Lauritsen









21′ Prva prava prilika, Emreli je probio obranu Hajduka i tukao zamalo kraj vrata Kkalinića

19′ Utakmica nema naročit ritam

15′ Kalinić iz teške situacije glavom, samo lagano do vratara Livakovića









13′ Kalinić u sprintu umalo oteo loptu Livakoviću

10′ Slobodan udarac za Hajduk, dvadesetak metara iskosa. Krovinović je slabo ubacio…

7′ Dinamo je nekako aktivniji i agilniji

3′ Nakon kornera na terenu ostao ležati napadač Dinama Emreli

1′ Počela je utakmica

HAJDUK – DINAMO 0-0

HAJDUK: L. Kalinić – Mikanović, Elez, Ferro, Melnjak – Fossati, Vuković, Krovinović – Mlakar, N. Kalinić, Livaja

DINAMO: Livaković – Lauritsen, Šutalo, Theophile-Catherine – Ristovski, Mišić, Gojak, Ademi, Oršić – Emreli, Petković

Nogometaši Hajduka u srijedu (19 sati) na svom Poljudu dočekuju Dinamo u velikom derbiju. U pitanju je zaostala utakmica devetog kola HT Prve lige, a Splićani bi potencijalnom pobjedom ponovno bili u ozbiljnoj borbi za sam vrh ljestvice.

Hajdukov trener Valdas Dambrauskas ovako je najavljivao derbi:

„Atmosfera je u momčadi sjajna. Među navijačima također, a oni su nas podržali na nevjerojatan način i na treningu. To nam podiže pritisak, ali i razinu igre. Kako god, u srijedu protiv Dinama stvarno moramo dati svoj maksimum”.

Pa je pričao splitskim novinarima:

„Dva puta sam vodio Hajduk ove sezone protiv Dinama. Mislim da možemo pobijediti svakoga u Hrvatskoj pa tako i Dinamo. No, ne očekujem baš atraktivnu utakmicu, a mi sve u našoj igri moramo odraditi savršeno. Dinamo ima veliku kvalitetu, ali i mi imamo puno dobrih strana. Mi ćemo krenuti agresivno i pokušati stvoriti prednost od početka. Morat ćemo riskirati. Velike utakmice dobivaju veliki igrači pa tako u srijedu moramo igrati s velikim igračima u momčadi, rekao je trener Hajduka Valdas Dambrauskas.

Nastavio je u najavi derbija:

„Otkad sam došao u Hajduk svaka je utakmica bila ovakva. Ako ne pobijediš, razmak prema vodećima bi narastao. Ne vidim razliku između prošlih utakmica i ove. Ova je samo malo drukčija jer je derbi i jer su velika očekivanja, i kad pogledaš ljestvicu, može to biti utakmica preokreta. Mi ne možemo kalkulirati, ili ćemo pobijediti ili prestati sanjati. Moramo u glavi dati sve, riskirati i odisati najbolje, a samo pobjeda nas može zadovoljiti”.

Za kraj je još rekao:

„Već sam puno puta rekao da pritisak u ovakvoj utakmici ne smijemo gledati kao na pritisak, nego kao odgovornost i priliku da uzvratimo navijačima. Našom pripremom, našim trudom, našom borbom, da odigramo tako da nakon toga ne žalimo ni za čim. Hajduk je dva puta igrao s Dinamom ove sezone, ima jednu pobjedu i jedan remi, dakle možemo se nositi s Dinamom. Razumijem važnost utakmica, malo je još do kraja, malo je prostora za pogreške. Ne očekujem atraktivnu utakmicu, protivnik je jak, oni ne moraju osvojiti tri boda, jedan im je dovoljan, i ne očekujem da će biti otvorena utakmica u prvih pola satra. Mi ćemo pokušavati doći u prednost, osvajati lopte blizu njihovog gola, prije nego se organiziraju. Očekujemo pobjedu, trenirali smo za pobjedu, uzet ćemo rizik jer nam remi ne odgovara”, kazao je Dambrauskas.

U najavi utakmice, derbija Hajduka i Dinama strateg zagrebačke, a nekad i splitske, momčadi, Željko Kopić je pričao:

“Rotirali smo u prošlom kolu neke igrače, puno ih je dobilo ozbiljnu minutažu, čak i oni koji nisu prije igrali. Naravno, igrače koji nisu formi ponekad stavljamo u momčad kako bi se u nju vratili, ali svi su pokazali da mogu dati doprinos. Što se Hajduka tiče, i Marko Livaja i Nikola Kalinić imaju svoju kvalitetu, a trener Valdas Dambrauskas gleda koja je najbolja opcija. No, mi gledamo samo sebe i kako odgovoriti na pravi način”, riječi su Dinamovog trenera.

Na priče kako bi uskoro mogao odleteti s Dinamove klupe, veli, ne obazire se…

“Nimalo me to ne smeta, vi novinari pišete to što morate. Ja radim svoj posao najbolje što mogu, dajem sve od sebe. Dinamov sam trener, ali svaki trener ima svoj rok trajanja. Jedino je bitno što i kako radim. U srijedu nas čeka kvalitetna atmosfera na stadionu, a to je nešto za što živimo. Svi vole igrati pred dobrom atmosferom, sve dok je to u gabaritima nečeg normalnog”, dodao je.

O Hajduku je rekao:

“Iako je imao manji pad, Hajduk je odigrao dobre utakmice. No, sve to ovisi o trenerovom mikrociklusu, treninzima i stanju igrača. Nema idealne situacije, to postoji samo u Football Manageru. I igrači su ljudska bića, sa svojim emocijama te boljom ili lošijom formom. Josip Drmić je dobar igrač, ali vidjet ćemo što će biti kada krene prijelazni rok”, riječi su trenera Dinama, Željka Kopića.