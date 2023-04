(UŽIVO) TVRDA UTAKMICA NA ALDO DROSINI! Istra se drži čvrsto protiv Dinama

0:0

Istra 1962: Majkić – Hujber, Marešić, Galilea, Marin – Mlinar, Petrušenko, Caseres – Kadušić, Bakrar, Matheus.

Dinamo: Livaković – Ristovski, J. Šutalo, Perić, Perković – Mišić, Ljubičić – Špikić, Baturina, Ivanušec – Drmić

45′ + 2 Kraj prvog poluvremena u Puli

36′ Dinamo se napokon probudio, lijepa akcija završava udarcem Špikića preko gola

31′ Prvi udarac Dinama, puca Drmić u Majkića

30′ Utakmica je očekivano tvrda, a Istra je imala bolje šanse od Dinama

26′ Izlazi Matheus zbog ozjede, ulazi Lisica

21′ Sad i Dinamo traži penal nakon pada Ljubičića, ali isto ništa od najstrože kazne

17′ Prva prilika na utakmici za Istru, ali šut preko gola

15′ Dinamo je sad agilniji…

11′ Korner za Dinamo, bez nekog efekta

10′ Bez izrazitih prilika, još traje ispitivanje snaga

6′ Šutalo gubi loptu od Kadušića i pada u šesnaestercu, ali ništa kaže sudac Duje Strukan

1′ Počela je utakmica u Puli

NK Istra ove godine pokazala se kao tvrd orah za Dinamo, koji u utakmici 30. kola SuperSport HNL-a u subotu od 17 sati gostuje na Aldo Drosini, a domaćini sigurno bi željeli pnovno iznenaditi favorizirane zagrepčane.

Igor Bišćan uspješno je prebrodio prve dvije utakmice na klupi modrih, a danas ide na megdan treneru prema kojem ima veliki respekt Gonzalu Garciji.

“Manje-više zna se što nas čeka, oni igraju specifičan nogomet, s glavom i repom, svojim stilom. Koliko god znamo, bit ćemo dobro pripremljeni. Iako s njima odnedavno imamo negativno iskustvo, i to će nam dobro poslužiti u pripremi današnje utakmice. Čeka nas opasan protivnik, ali želimo nastaviti pozitivan niz i napraviti nova tri boda prema naslovu prvaka”, rekao je Bišćan u najavi utakmice.

Zahtjevna utakmica

Dinamo je pobijedio na dva od tri ovogodišnja ogleda protiv Dinama, a zadnji put Istra je slavila na svojem terenu 1:0 golom Matheusa.

Najzaslužniji za Istrin procvat ove sezone je trener Gonzalo Garcia, koji je donio toliko željenu agresivnost i kombinatoriku kod igrača iz Pule.

“Oni imaju novog trenera, novi duh i novu energiju. Bit će to, stoga, vrlo zahtjevna utakmica u kojoj ćemo nastojati biti konkurentni kao u našoj zadnjoj utakmici. Kad su oni agresivni i kad dobro odigraju presing, vrlo je teško iznijeti loptu. Stoga uvijek u sastav stavljam igrače koji su dobri na lopti, kako bi maksimizirali naše šanse da odigramo dobro”, rekao je trener Istre 1961 Garcia pred Dinamo.

