(UŽIVO) TOTTENHAM I PSG LOVE GOL ZAOSTATKA! Bayern i Milan brane minimalnu prednost iz prve utakmice

U srijedu od 21 sat u Londonu sastaju se Tottenham i Milan, dok u Munchenu igraju Bayern i PSG u uzvratnim susretima osmine finala Lige prvaka.

0:0

Tottenham: Forster, Skipp, Hojbjerg, Son, Kane, Emerson, Perišić, Romero, Kuluševski, Davies, Lenglet

Milan: Maignan, Tonali, Giroud, Diaz, Leao, Hernandez, Kalulu, Tomori, Thiaw, Junior Messias, Krunić

Milan u London nosi gol prednosti iz prve utakmice, a Stefano Pioli može računati na većinu igrača i nedostaju mu tek Calabrija i Florenzi, dok Ibrahimović nije niti prijavljen za proljetni dio Lige prvaka.

S druge strane Antonio Conte, ne može računati na nekoliko važnih igrača, kao Hugo Lloris i Eric Dier dok su ozlijeđeni Bentancur, Bissouma i Sessegnon.

I Milanu i Tottenhamu Liga prvaka prometnula se u najbitnije natjecanje u sezoni, jer i jedni i drugi teško da više mogu do naslova prvaka pa su sve karte bacili na što dulji ostanak u elitnom natjecanju UEFA-e.

🎥 | Milan’s Curva Sud heading on their way to Tottenham Stadiumpic.twitter.com/xMcvmjRqeN

— Milan Eye (@MilanEye) March 8, 2023