(UŽIVO) ŠVICARSKI TREZOR U KOMADIĆIMA: Čovjek koji je zamijenio Ronalda zabio već tri gola

Autor: Andrija Kačić Karlin

68′ Evo protuudara Portugala, treći gol postiže Ramos. Kakav doseg, a ušao je u igru umjesto Ronalda. Sad je 5-1 za Portugal

65′ Sad se Portugal povukao, čeka prigodu za kontranapad, a Švicarci se trude barem isprati loš dojam

58′ Evo i švicarskog gola, Akanji je zabio glavom za Švicarsku, sad je 4-1 za Portugal





55′ Švicarska se posve izgubula, nakon sjajne akcije cijelog napadačkog Guererro izbija sam pred vratara i efektno zabija za uvjerljivih 4-0

54′ Portugal i dalje napada

51′ Portugal je izgleda zaključio utakmicu, strijelac je još jednom Ramos. Švicarska se raspala, a Ronaldo se veseli i na klupi. Jer, baš ga je Ramos zamijenio

46′ Počeo je nastavak utakmice…

Nakon prvog poluvremena Portugal drži fino 2-0 vodstvo nakon bolje igre. U 17. minuti gol je dao Ramos spektakularnim udarcem iskosa, a drugi pogodak se zbio iz kornera, nakon ubacivanja Brune Fernandesa. Pepe je odlično skočio i tukao u nebranjeni dio mreže. Švicarci se dugo nisu snalazili u ovoj utakmici i teško je vjerovati da može priorediti preokret.

45+4 Kraj prvog poluvremena









43′ Opet Portugal u prilici udarac Ramosa sjajno brani Sommer

38′ Prva prilika za Švicarsku, nije se snašao Freuler

33′ Portugal je poveo s 2-0, Bruno Fernandes je izveo korner, u skoku je najviši bio Pepe i zakucao je loptu u mrežu









31′ Dobar pokušaj Shaqirija iz slobodnog udarca, zamalo… Tek korner, nekoga je lopta dirala u zidu

27′ Švicarci se ne snalaze protiv oštrih i nametljivih Portugalaca koji i dalje gledaju prema naprijed

22′ Otavio tuče, Sommer brani. Razigrali su se Portugalci

17′ Portugal vodi 1-0. Ramos je iskosa pogodio sam kut vratara Sommera. Gol je zaista pao iznenada!

15′ Utakmica je dosad sve samo ne interesantna. Portugal je malo agilniji.

10′ Portugalci imaju nešto veći posjed, ali nema akcija s obje strane, nesmiljena je borba na sredini terena

5′ Počelo je dosta oprezno s obje strane

1′ Utakmica je počela

PORTUGAL – ŠVICARSKA (0-0)

PORTUGAL: Costa – Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro – Fernandes, Carvalho, B. Silva – Otavio, Ramos, Felix

ŠVICARSKA: Sommer – Fernandes, Schär, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Shaqiri, Sow, Vargas – Embolo

U 20 sati igra se utakmica osmine finala svjetske smotre, Portugal će se sučeliti Švicarskoj. Odmah s početka se mora reći da je to uz dvoboj Francuske i Poljske jedina europska utakmica u osmini finala. Podsjećamo, Francuzi su pobijedili s 3-1.

Ako ćemo pravo, Portugal nije izgledao naročito u skupini, a krucijalna pobjeda bila mu je 2-0 protiv Belgije. No, porazom u zadnjem kolu s pričuvnom momčadi proptiv Južne Koreje kompromitirali su se, a i navukli bijes navijača.

Trener Fernando Santos želio je odmoriti glavne igrače, napose Brunu Fernandesa. Posebna priča je Cristiano Ronaldo, sada već 37-godišnjak daleko je od svojih veličanstvenih dana, makar mu je trud neosporan. Ali, Santos ga još uvijek drži u prvoj momčadi, očito ga čeka…

Možda se sad Ronaldo razigra, jer je zaista potpisao ugovor za saudijski Al-Nassr za nevjerojatnih 200 milijuna eura po sezoni. A gotovo sigurno mu je ovaj Mundijal biti oproštaj od reprezentacije. Računa e sada na njegovu neopterećenost.

Švicarska koja se dobro odupirala Brazilu vidi svoju šansu u čvrstini koju posjeduje. Osokoljeni pobjedom protiv Srbije u zanimljivoj utakmici igrači trenera Murata Yakina smatraju da Portugal uopće nije favorit. Spomenimo i to da su se ove momčad na zadnjoj svjetskoj smotri u četvrtfinalu bile davno, Portugal još 2006. godine, a Švicarska 1954. godine, kada su bili domaćini.