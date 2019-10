(UŽIVO) POČELO JE FANTASTIČNO! HRVATSKA VODI U CARDIFFU 1-0!

Autor: Edwin Nicky Džemidžić

15′ Grub start na Baleu napravio je Domagoj Vida. Zbog toga dobio je žuti karton!

13′ Još jedna fantastična prilika za Hrvatsku. Petković je nabacio u kazneni prostor, Perišić je pucao glavom, ali velški vratar je krajnjim naporom spasio siguran gol! Šteta!

10′ Fantastičan početak naše reprezentacije! Zakuhali su situaciju za pogodak Brekalo, Petković i Vlašić. Odlično je u solo prodor krenuo Brekalo, dodao Petkoviću, a Bruno je proslijedio Vlašiću koji je od stative pogodio za 1-0 Hrvatske! Sjajno!

10′ GOOOOOOOOOOOOOOL! VLAŠIĆ. Hrvatska vodi 1-0!

6′ Brekalo se našao u izglednoj prilici, ali mu je prešla preko desne noge





5′ Hrvatska ima kontrolu na sredini terena. Wales se na svom terenu brani

2′ Početni posjed je kod Hrvatske

1′ POČELA JE UTAKMICA. SRETNO VATRENI!

STIGLI SASTAVI REPREZENTACIJA

Stigle su postave jedne i druge reprezentacije. Što se tiče Walesa, igraju bez ozlijeđenog Aarona Ramseya, važnog kotačića u veznom redu reprezentacije. S druge strane, izbornik Zlatko Dalić odlučio je osvježiti momčad uvođenjem Josipa Brekala i Nikole Vlašića. Ranije je otpao Marcelo Brozović zbog akumuliranih žutih kartona te će njegovu poziciju popuniti Mateo Kovačić. Uvođenjem Brekala i Vlašića, na klupi su ostali Ivan Rakitić i Ante Rebić koji su u Splitu na Poljudu odigrali iznimno dobru utakmicu, no izbornik ih je odlučio poštediti. U slučaju da utakmica krene krivim tokom, uvođenjem njih dvojice donijet će na svježini u veznom redu i napadu ali pripomoći i iskustvom.

Wales (4-2-3-1): Hennessey, Roberts-Rodon-Lockyer-Davies, Allen-Ampadu, Bale-Williams-James, Moore

Hrvatska (4-2-3-1): Livaković, Jedvaj-Lovren-Vida-Barišić, Kovačić-Modrić, Perišić-Vlašić-Brekalo, Petković

NAVIJAČI U CARDIFFU

Navijači hrvatske nogometne reprezentacije došli su u velikom broju te se procjenjuje kako ih ima oko dvije tisuće.





IZBORNIK WALESA RYAN GIGGS – LEGENDA MANCHESTER UNITEDA I NEVJERNI BRAT

Izbornik reprezentacije Walesa je Ryan Giggs. Za ljubitelje nogometa i pogotovo za ljubitelje engleskog velikana Manchester Uniteda Ryan Giggs je itekako poznat. Riječ je o legendi Manchester Uniteda koji je nosio dres ‘Crvenih vragova nevjerojatnih 23 godina. U tom razdoblju odigrao je 905 utakmica te zabio 158 pogodaka i 174 puta asistirao. Osvojio je 13 Premiershipa, dvije Liga prvaka, četiri FA Cupa i četiri Liga kupa. Zaista impresivan nogometni životopis u kojem je ostao vjeran jednom klubu cijelu nogometnu karijeru, nečemu po čemu se današnji igrači ne mogu pohvaliti tj. rijetkost je u današanjem nogometu. Umirovio se 2014.godine. Na terenu je bio karakterističan kao pošten igrač – to potvrđuje i činjenica da u klupskom dresu nikada nije dobio crveni karton! Nakon karijere, bio je jedno vrijeme pomoćnik Van Gaalu dok je ovaj trenirao Manchester United, no otišao je kad je stigao poziv iz saveza Walesa. S druge strane, njegov privatni život nije bajna kakva je bila na terenu. Naime, imao je mnogih afera, među kojima je i ona najpoznatija da je varao svoju suprugu s bratovom suprugom. Zbog toga, braća danas ne pričaju, a iako je Ryan imao namjeru ispričati se za svoja djela, njegov brat Rhodi nije želio nastaviti komunikaciju. Također, i Ryanov otac je zamjerio to svom sinu te ga se zbog toga odrekao.

WALES – TKO JE NAŠ VEČERAŠNJI PROTIVNIK I KAKO ĆE IGRATI?

Nakon pet kola, Wales ima sedam bodova i nisu zadovoljni trenutačnim mjestom na tablici. Nadaju se plasmanu na europsku smotru 2020.godine, a prvi korak u tome im je pobijediti aktualne viceprvake svijeta, Hrvatsku. Jednu od glavnih problema koju Wales ima trenutačno je neigranje reprezentativaca u svojim klubovima. Najveća zvijezda velške reprezentacije Gareth Bale polako se u Real Madridu diže u formu, ali još to nije igrač kakvog smo viđali prije par sezona kada je prelazio u madridski klub. No, treba ga imati na oprezu jer je to ipak riječ o klasnom igraču koji jednim potezom može riješiti utakmicu. Drugi najbolji igrač Walesa, Aaron Ramsey bez odštete prešao je iz londonskog Arsenala u talijanskog prvaka Juventus, ali večeras izbornik Ryan Giggs možda neće moći računati na njega jer vuče ozljedu.

IZBORNIK ZLATKO DALIĆ

Naš izbornik dan prije utakmice izašao je na press konferenciju pred utakmicu Wales i Hrvatska.

“Respektiramo ih. Imali smo puno problema u Osijeku i teško smo dobili tu utakmicu. Svjesni smo da njima igra samo pobjeda sutra i pritisak je na njima. Bale je sjajan, ali nije jedini opasan igrač. Moramo dati maksimalan respekt njima, njihovoj publici, igraju kod kuće. Nema potrebe da srljamo. Nemamo pritisak s te strane”.

IZBORNIK WALESA RYAN GIGGS

Pred novinare na press konferenciji izašao je i Ryan Giggs.

“Igramo kod kuće pred svojim navijačima. Hrvatska je jedna od najboljih reprezentacija svijeta, što su i pokazali na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.godine. Oni su favoriti u utakmici protiv nas, ali su i favoriti protiv većine reprezentacija svijeta. Imaju odličnu momčad sa fantastičnim pojedincima, no s druge strane i mi imamo sjajne igrače”, rekao je Giggs.

GDJE MOŽETE GLEDATI UTAKMICU?

Utakmicu između Walesa i Hrvatske možete pratiti uživo na kanalu Nove TV. Ako niste u mogućnosti, pratite naš live tekstualni prijenos na vašem omiljenom portalu Dnevno.

BRUNO PETKOVIĆ

Napadač zagrebačkog Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije, Bruno Petković, u fantastičnoj je formi. Zabio je protiv Mađara na Poljudu dva zgoditka te je najbolji ocjenjeni igrač u Splitu. Bruno Petković je na Transfermarketu popularniji i od dvojice najboljih igrača današnjice, Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Nogometni svijet zanima tko je novi ubojiti napadač hrvatske reprezentacije te zašto je njegova vrijednost procijenjena na samo osam milijuna eura.

“Lijep je osjećaj, trenutno živim prelijepe dane svoje karijere. Dugo sam ostao budan poslije utakmice, nije mi bilo lako zaspati, ali nisam dugo spavao”, izjavio je Petković.

GLAVNI SUDAC UTAKMICE

Sudac večerašnjeg susreta između Walesa i Hrvatske bit će poznati nizozemski sudac Bjorn Kuipers. Ovaj sudac je izrazito poznat i našoj reprezentaciji jer nam je dosad sudio u šest navrata, od kojih imamo četiri pobjede. Samim time možemo reći da nam je to ‘sretan’ sudac. Prvi put nam je sudio u kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2012.godine kada smo pobijedili Latviju rezultatom 3-0. Poslije toga, sudio nam je na Europskom prvenstvu 2012.godine u utakmici protiv Irske (2-1), u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo za Brazil kada smo pobijedili Island (2-0), sudio je i dvoboj protiv Italije na San Siru (1-1), protiv Španjolske na Euru 2016.godine (2-1 pobjeda) te posljednji put protiv Grčke u Pireju (0-0).

POVIJEST DVIJU REPREZENTACIJA

Otkad je Hrvatska samostalna država, susrela se s reprezentacijom Walesa u pet navrata. Prvi put smo odigrali protiv Walesa prijateljsku utakmicu sada već davne 2002.godine u Varaždinu te je rezultat završio 1-1. Poslije toga nanizali smo čak četiri pobjede – zadnja utakmica igrana lipnju u Osijeku gdje smo pobijedili 2-1. Strijelci za Hrvatsku bili su Lawrence (autogol) te Perišić dok je za Wales zabio Brooks. Nećemo imati ništa protiv i da večeras bude identičan rezultat u korist naših reprezentativaca.

GOSTOVANJE U CARDIFFU!

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras s početkom u 20:45 igrat će na gostujućem terenu u Cardiffu protiv Walesa. U prošlom susretu protiv Mađarske u Splitu, naši reprezentativci pobijedili su 3-0 i sad su veoma blizu plasmanu na završnu smotru najboljih europskih reprezentacija 2020.godine. Kao što je izbornik Zlatko Dalić istaknuo, ovo je prvo meč-lopta za plasman na EURO 2020. te smo uvjereni kako će je iskoristiti. S druge strane, Walesu je imperativ večeras pobjeda protiv Hrvatske kako bi zadržali kakve takve izgleda za plasman. Podsjetimo, Wales je na prošlom Europskom prvenstvu u Francuskoj 2016.godine odigrao odličan turnir te su dogurali do polufinala gdje su izgubili od kasnijeg prvaka Europe Portugala, rezultatom 2-0. To je najveći uspjeh u povijesti velškoj nogometa. Najbolji igrač Walesa je Gareth Bale, suigrač našeg kapetana Luke Modrića i od njega će dolaziti najveća opasnost. Na klupi Walesa sjedi legenda Manchester United, Ryan Giggs te je ispred velškog izbornika prilično teška utakmica u kojoj moraju pobijediti. Obzirom da moraju jurišati na rezultat i pobjedu, ostavljat će više prostora u kojoj Hrvatska može tražiti svoju priliku.