(UŽIVO) POVRATNIK VARAŽDIN DOČEKUJE HAJDUK: Odlična utakmica i atmosfera u Varaždinu

Autor: Andrija Kačić Karlin

VARAŽDIN – HAJDUK 0-0

VARAŽDIN (4-3-3): Zelenika – Stanić, Lamine Ba, Pellumbi, Urata – Postonjski, Teklić, Elezi – Peco, Brodić, Herrera

HAJDUK (4-3-3): Sentić – Lovrencsics, Borevković, Simić, Melnjak – Grgić, Atanasov, Krovinović – Sahiti, Biuk, Livaja





20- Nakon što je Varaždin dominirao u uvodnih 10 minuta, Hajduk je preuzeo dominaciju na terenu u drugih 10 minuta.

10- Nismo vidjeli pravu priliku još, ali gledamo dobar nogomet, a utakmica se igra u brzom ritmu. Sjajna atmosfera u Varaždinu.

1- Počeo je susret. Sudac će biti Ante Čulina.

U utakmici trećeg kola SuperSport Prve HNL Varaždin na svom stadionu dočekuje Hajduk. Utakmica je to koja intrigira, ponajprije da se vidi i osjeti Hajdukova forma uoči europskog nastupa u rundi kvalifikacija Konferencijske lige protiv portugalske Vittorije, ali će biti zanimljivo vidjeti kako će se novi povratnik u društvo najboljih Varaždin snaći u borbi protiv jakog Hajduka.

„Veselimo se utakmici, pogotovo nakon pobjede u Puli. Tamo smo baš dobro odigrali. Ne želim stvarati pritisak na momčad, već se veselimo utakmici pred punim stadionom. Pripremit ćemo se da budemo dobar takmac i da pokušamo nešto napraviti. Sve cijenimo i poštujemo, ali nikoga se ne bojimo” kaže trener Varaždina Mario Kovačević.

On nastavlja u najavi utakmice:









„Jako sam zadovoljan sa svojim igračima, vidi se da je konkurencija u momčadi sve veća. Mi smo u stvaranju pa se igrači bore za svoje mjesto i svi hoće igrati. To me veseli kao trenera. Tako da me glava boli koga staviti u početni sastav. Moramo pogoditi sa 16 igrača i svi moraju biti pravi”.

Trener Hajduka Litvanac Valdas Dambrauskas, pak, kaže:

„Često momčad koja uđe u prvu ligu dobro odradi sezonu. To je zbog pobjedničkog mentaliteta i želje za pobjedom. Neće nam biti lagan protivnik. Dva tjedna bez utakmica su previše s obzirom na vremenske prilike. Jedva čekamo utakmicu u Varaždinu. Trebamo uhvatiti ritam, a za to nam trebaju utakmice svakog tjedna. Odigrali smo u ovom razdoblju dvije prijateljske utakmice, protiv Posušja i Solina. Bilo je dobrih, ali i lošijih stvari”.









U analizi sastava utakmice izdvaja se podatak da na golu Hajduka neće biti Lovro Kalinić, pa čak ni bivši reprezentativac Subašić, već mladi Sentić. Koji je donedavno branio baš za Varaždin.

Karlo Sentić za Varaždin je kao vratar Hjduka na posudbi skupio 25 nastupa, u deset utakmica nije primio pogodak, a svojim je sjajnim obranama zaslužio poziv u U-21 hrvatsku reprezentaciju.

Bio je jedan od najzaslužnijih za naslov prvaka 2.HNL te promociju u HNL. Ipak, jednogodišnja posudba završava povratkom u matični Hajduk. Varaždinci ga nisu uspjeli zadržati, nakon što su Teklić i Šego potpisali nove ugovore s varaždinskim prvoligašem.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti sudac je Marin Vidulin iz Kanfanara. VAR sudac je Dario Bel iz Osijeka, a asistent VAR suca Marjan Tomas iz Osijeka.