Pogledajte sastav Dinama za utakmicu godine: Trener iznenadio, Modri jurišaju u nikad luđoj atmosferi

Autor: Dnevno.hr/P.V.

DINAMO – ZAGREB (od 20:45)

AEK: Stanković – Rota, Vida, Moukoudi, Hajsafi – Jonsson, Szymanski – Amrabat, Pineda, Zuber – Garcia

DINAMO: Livaković – Moharrami, Ristovski, Šutalo, Mihajličenko – Mišić, Ljubičić – Špikić, Bulat, Ivanušec – Petković





Dinamo traži u “paklu” Atene šansu da ipak napravi čudo i ode u play-off Lige prvaka. Modrima treba pobjeda, drama nad dramama u atmosferi kakvu vjerojatno još nisu doživjeli…

Igor Bišćan ovako je najavio drugi ogled Dinama protiv AEK-a.

“Sve je jasno, čeka nas jako težak izazov, težak zadatak. Moramo pobijediti, želimo pobijediti. Vjerujemo u sebe, idemo se baciti na glavu i dati maksimum i vjerujemo da će to biti dovoljno za pobjedu i prolaz”, rekao je trener.

Vjeruju u čudo

Itekako dobro pozna atmosferu u Grčkoj, igrao je i protiv AEK-a.

“Igrao sam na drugačijem stadionu, ne znam koliko je realno usporediti. Znam što je stadion tog tipa i kakva je atmosfera na takvim utakmicama, jasno je da će biti pakleno i da će biti ekstra vruće, ali idemo probati izaći iz tog vulkana uzdignutih ruku.”

Što očekuje od uzvrata?









“Neki koji su igrali rekli su da je to najbolja momčad u ovoj fazi natjecanja. Prva utakmica je imala dva različita poluvremena. Oni su drugo poluvrijeme izašli čvršće i to je izgledalo tako kako je izgledalo. Gdje je istina u odnosu snaga, teško je procijeniti, ali znamo da ćemo morati biti na vrhuncu da bi ostvarili ono po što idemo tamo. Suparnik je tvrd, iskusan, agresivan, nema praznog hoda i nestabilnosti, to će od nas zahtijevati visok nivo.”, dodao je.

Baturina nije u najboljem stanju, ima virozu, temperaturu, nije siguran. Za Mišića i Špikića se nada da će biti spremni.

Penali?









“Da, sigurno bismo pristali da budu 11-erci, barem u ovom trenutku, radimo stvari kako bismo bili spremni.”

Grčki klubovi igraju vrlo dobro u Europi ove sezone. PAOK je izbacio Hajduk, Panathinaikos je prošao protiv Marseillea, Olympiakos je svladao Genk…

“Hrvatska liga je razvojna liga, njihova liga je natjecateljska, ulažu dosta, imaju iskusne igrače. Fokusirani su na rezultat jer ih konkurencija tjera na to, nema puno eksperimenata, dovode se dobri igrači, to su gotovo svi reprezentativci. Nije to slučajno. Rade se stadioni, navijači žele kvalitetu i rezultate…”