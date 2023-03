(UŽIVO) ‘PA MI NISMO NI SVJESNI ŠTO SMO NAPRAVILI’! Dalić najavljuje: ‘Želimo biti prvi, Hrvatska nikad nije bila jača’

Lijepe riječi imao je o Josipu Stanišiću

“Stanišić je bio sjajan svaku utakmicu za reprezentaciju. Juranović je ofenzivniji od njega, ali Stanišić svaki dan trenira s vrhunskim igračima, kao da igra jaku utakmicu.Potencijal je. Nemamo sad problema na toj desnoj strani.”

“Žao mi je za Oršu, nije u sastavu kluba, ali ne želim ga izgubiti. Nije u formi, ali želim mu dati šansu da se pokuša vratiti. Ako ne bude konstantno igrao u klubu, neće moći ni za reprezentaciju igrati.”

O desnom krilu

“Miksali smo igrače u špici i na desnom krilu. Nisam ja sklon tome, ali nemam stalno rješenje. Mislio sam da će Brekalo igrati u Fiorentini, ali nije se to ostvarilo. Treba nam takav brzanac. Svi bi igrali lijevo kod nas, zvali smo Špikića i on nam je potencijal za dalje. Nisam otpisao Budimira jer on nije dobar, nego želim vidjeti neke druge igrače. Pozvao sam Belju i Musu da ih vidim. Za desno krilo imamo rješenja.”

Komentirao je i status Livaje

“Ne igra ni Zlatko ni Marko sam. Leži Livaji Poljud, osjeća se dobro. Zabio je već golova za reprezentaciju, od njega očekujem veliki doprinos.

“Neće biti nimalo lagano protiv Turske i Walesa, pogotovo ako ne shvatimo utakmice ozbiljno. Hrvatska je motiv svima jer smo treći na svijetu. Ne smijemo misliti da smo favoriti i najbolji jer je to početak našeg kraja. Mijenjat ćemo možda sitne detalje, ali taktiku vjerojatno nećemo mijenjati. Imamo odličan vezni red i dobre mlađe igrače u obrani.

Kod Walesa se moramo čuvati kontri i polukontri jer imaju nekoliko brzih igrača. Bale je nosio tu reprezentaciju, ali sad su ostali bez njega i moraju se prilagoditi. Imaju dva brza krilna igrača, kompaktni su u bloku i čekat će našu grešku.

Povratak Torcide

“Hrvatska nogometna reprezentacija mjesto je okupljanja hrvatskog naroda i tako se ponašamo. Veselimo se da će Torcida doći. Htjeli bismo da dođu Boysi, Kohorta i Armada. Svi su dobrodošli. Dok sam ja tu, težit ćemo da okupljamo sve hrvatske navijače.”

Izostanci

“Brozović dugo nije igrao, Kovačić je imao problema. Situacija nije najsjajnija, ali uvijek smo to znali rješavati u kvalifikacijama. Danas će doći svi igrači. Ne znamo što će biti s Petkovićem. Ivušić je bolestan. Sutra ću vam moći reći preciznije kad se kompletiramo. Što će biti s Modrićem? O Luki Modriću sve ovisi. Volio bih da bude s nama, no sve je u njegovim rukama.”

“Nisam očekivao da ću biti toliko izbornik. Jesam lud, ali nisam toliko lud da sam mogao to predvidjeti. Išao sam korak po korak i dogodilo se. Ostvarili smo čudo, Nisam to očekivao, ali moramo biti ambiciozni i ostvariti cilj.”

Hrvatska je podigla očekivanja

“Krećemo u kvalifikacije. Prvi cilj je plasman. Favoriti smo u skupini. Imamo tu kvalitetu i moramo biti oprezni i koncentrirani. Želimo biti prvi u skupini. Europsko prvenstvo je u Njemačkoj, tako da će biti puno naših navijača. Bio sam kao navijač u Njemačkoj na reprezentaciji, bilo je sjajno.”

“Hrvatska nikad nije bila jača nego u Rusiji. Ali to više nije to. Ne bježim od toga da imamo kvalitetu. Imamo bolje rezultate na Svjetskom prvenstvu nego na Europskom. Imamo igrače koji dolaze, ali oni ne mogu ništa napraviti bez ovih starijih igrača. Ovo je stvaranje nove generacije koja je napravila velik rezultat.”

Dalić je u uvodu rekao: “”Napravili smo u ovih pet i pol godina mog mandata veličanstvene rezultate. Više od postavljenih ciljeva. Nismo mi ni svjesni što smo sve napravili. Osjećam da imam snage i motiva, zajedno s igračima nastaviti s reprezentacijom. Objektivni smo i naš cilj je plasman na veliko natjecanje. Sve drugo je uspjeh. Moramo zadržati dobru atmosferu i pozitivu u reprezentaciji. Pored rezultata moramo slagati i novu reprezentaciju i smijeniti generaciju. Opasna je situacija jer imamo velika očekivanja. Podigli smo letvicu.”

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić u 11 sati će na konferenciji za medije najaviti početak ciklusa kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Pred Vatrenima su dva nezgodna ispita protiv Walesa na Poljudu te gostima kod Turske. Prve su to utakmice reprezentacije nakon osvajanja brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Kataru u prosincu prošle godine.

U subotu od 20:45 Dalića i njegove izabranike čeka Wales. Protiv njih još nikad nismo izgubili, a oni su dosta oslabljeni s obzirom da je njihov kapetan Gareth Bale otišao u mirovinu krajem prosinca.

Neugodno gostovanje

Protiv Turske imamo veliko rivalstvo, a upravo kod njih imamo prvo gostovanje, tri dana poslije Walesa na Poljudu. Osim Turske i Walesa, Hrvatska je u skupini s Armenijom i Latvijom.

Dalić je objavio popis, a s njega je otpao za sada samo Luka Sučić zbog ozlijede koljena. Pod upitnikom je i Bruno Petković koji se jučer ozlijedio na susretu protiv Rijeke pa se očekuje da će Dalić u ekipu uvrstiti debitanta Diona Drenu Belju.

Nema velikih promjena u odnosu na Katar osim što se umirovi Dejan Lovren kojeg bi trebao zamijeniti Dinamov stoper, Josip Šutalo koji je to i napravio u utakmici za broncu protiv Maroka.