(UŽIVO) ODLIČNI BULJAN DRŽI HAJDUK U ŽIVOTU! Bijeli mladići moraju se probuditi

Hajduk: Buljan – Đolonga, Jurić-Petrašilo, Vušković, Hrgović – Capan, Kavelj, Pukštas – Brajković, Vrcić – Antunović

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro – Goes, Beukers, Mastoras – Addai, Kwakman, Schouten, Smit, De Jong – Poku, Daal

40′ Hajduk je malo primirio igrače AZ-a, ali ipak su nizozemski agilniji

36′ Kontra Hajduka, ali čiste igrači AZ-a

34′ Još jedna prilika za AZ, Buljan opet odlično brani prizemni udarac u desni kut

31′ Buljan opet brani udarac Addaija, korner

28′ Pokušaj Hajduka, izbijeno u aut

25′ Bili tići izgledaju dosta nepovezano, ali obrambeno sve funkcionira

23′ Torcida pokušava podići mlade nogometaše Hajduka

20′ AZ drži loptu u nogama i diktira tempo, Hajduk ne može zadržati loptu u posjedu

16′ Nakon kornera šut igrača AZ-a u lijevi donjikut, opet Buljan

15′ Korner za AZ

15′ Šut igrača AZ-a iz daljine, preko gola, lopta opet do igrača AZ-a, Buljan brani

10′ AZ ima nešto više loptu u nogama, ali Hajduk nije inferioran

9′ Šut Hrgović, Oduro brani, u kontri Buljan sigurno hvata

8′ Duga lopta Hajduka, golman AZ-a u aut

5′ Korner za Hajduk, do golmana

2′ Udarac prema golu Hajduka, Buljan brani

1′ Počela je utakmica finala Lige prvaka mladih u Ženevi, ali zvuči kao da je na Poljudu

U ponedjeljak od 18 sati, na stadionu u Ženevi igra se finalni ogled Lige prvaka mladih, između hrvatskog Hajduka i nizozemskog AZ Alkmaara.

I jedan i drugi suparnik na svojem putu do finala pobijedili su mnogo renomiranije i financijski jače protivnike pa su pred Nizozemcima padali Real i Barcelona, a pred Hajdukom Milan, Manchester City i Borussija Dortmund.

I Nizozemska i Hrvatska poznate su kao rasadnici mladih igrača, a ovaj susret je svojevrsna uvertira utakmice na Final four Lige nacija, gdje će se susresti Vatreni i Oranje.

Podrška Torcide

Kako im volimo tepati ‘bili tići’ na noge su dignuli čitavu sportsku javnost hrvatske, nebitno za koga se navija večeras će svi u domovini i dijaspori biti za te mladiće do 19 godina.

Jedno što je sigurno jest da će mladi hajdukovci imati još veću podršku s tribina nego protiv Milana, tada se procjenjuje kako je bilo preko pet tisuća navijača, a fešta na rivi u Splitu je u pripremi, osvojili li oni Ligu prvaka ili ne.

Protivnik je AZ Alkmaar, za ovu utakmicu Nizozemci su pozvali i one igrače koji trenutno igraju u prvoj momčadi kao pojačanje za finale, a tko će se na kraju veseliti, znat ćemo večeras oko 20 sati.

