OKUPLJA SE HRVATSKA REPREZENTACIJA: Dalić objavio da je ostao bez jednog vrlo bitnog igrača

Autor: H.V.

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se danas prije početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Povodom okupljanja presicu je održao izbornik reprezentacije Zlatko Dalić.

Najveće je iznenađenje to što Dalić neće moći računati na Brunu Petkovića zbog ozljede.

“Malo me poremetilo što se Petković ozlijedio, morat ćemo to malo promijeniti. Iznenadilo me to, ali nema njega ni Rebića, nećemo plakati. Obojice nema zbog ozljeda. Najteža utakmica je prva, ona kod Slovenije, jer okupljamo se sve do danas navečer, a samo dva dana kasnije čeka nas utakmica u Ljubljani.”

Potom je Dalić objavio jednu dobru vijest:

“Pritisak HNS-a po pitanju Brozovića i Perišića urodio plodom. Očekujem da u ponedjeljak dođu svi igrači osim Rebića koji je ozlijeđen. Administracija i liječnička služba odradili su sjajan posao i donijeli nam odličnu vijest”, rekao je Dalić o najvažnijem pitanju Brozovića i Perišića kojima je Inter prvotno zabranio dolazak.









Dalić se osvrnuo i na dva nova igrača u reprezentaciji, Mislava Oršića i Kristijana Lovrića.

“Oršić igra dobro i zaslužio je šansu. Igrat će sigurno jer su pred nama tri utakmice. Lovrić isto igra odlično u Gorici, zabija jako puno i to je najbitnije za nas. Ima nesreću da igra na poziciji koja je odlično pokrivena u reprezentaciji. Sad je s nama, vjerujem da će dobiti minutažu.”

Kakva je Slovenija?









“Nema lakih utakmica, Slovenci su najkvalitetniji, izuzetno cijenim Matjaža Keka, posložio je momčad, dobri su, kompaktni. No, mi se moramo nametnuti jer smo favoriti. Agresivni su, kompaktni, u bloku, očekujem tešku utakmicu.”