UŽIVO: IGRA SE NA DINAMOVOJ POLOVICI: Hajduk napadači često u zaleđu

Autor: Andrija Kačić Karlin

DINAMO – HAJDUK 0:0

DINAMO: Livaković – Moharrami, Šutalo, Theophile, Štefulj – Mišić – Menalo, Ivanušec, Ademi, Oršić – Petković

HAJDUK: Kalinić, Lovrencsics, Katić, Elez, Melnjak, Atanasov, Fossati, Krovinović, Biuk, Livaja, Ljubičić

15′ Dinamo baš igra oprezno, Hajduk ima inicijativu, ali nema prigoda…

12′ Dinamo je nekoliko Hajdukovih napada uspješno spriječio postavljanjem zaleđa

9′ Dinamo pokazao zube, tukao Mišić, udarac završio u bloku

5′ Traje verbalno nadglasavanje Dinamovih navijača sa sjeverne i Hajdukovih s južne tribine

3′ Hajduk igra poprilično napadački…









1′ Počela je utakmica po kišom natopljenom terenu

*Jedino iznenađenje koje je Kopić priredio je to da je Valdas Dambrauskas na poziciji stopera uz Josipa Eleza u udarni sastav postavio Nikolu Katića, umjesto Stefana Simića. Na vratima se prema očekivanjima pojavio Lovre Kalinić koji se oporavio od ozljede.

Najava: Hajduk želi iznenaditi na Maksimiru

Ovo što će se dogoditi danas dugo smo čekali. Mislimo tu na derbi utakmicu Prve hrvatske nogometne lige, na Maksimiru Dinama i Hajduka. Jest, tako se sad igra, četverokružno, ova dva kluba sastaju se u domaćem prvenstvu četiri puta godišnje. I to je benefit ovakvog sustava natjecanja.

Ali, da nismo imali tako dugo sraz Dinama i Hajduka koji su tako blizu na ljestvici, jedan do drugoga, a tu su nam još Osijek i Rijeka – zaista nismo. Prvenstvo nam je rijetko tako interesantno. Ma, budimo i precizniji, nikad nije bilo takvo. Četiri kluba sanjaju o naslovu. S činjenicom da im snovi još uvijek mogu postati realni.









I nije to loše,u dvobojima jakih kale se igrači, stvaraju zvijezde, stječe iskustvo. Makar, voljeli bismo da su svi ovi klubovi, osim Dinama, u europskoj konkurenciji na početku ove sezone nešto više napravili. Da su se barem dokopali Konferencijske lige.

Sad ili nikad za Hajduk

No, oni koji nisu doživjeli pravu Europu sada imaju prednost ispred Dinama, samim time jer su odmorniji i usredotočeniji na domaće prvenstvo. I tu je temeljni Dinamov hendikep, koji se još nada ostanku u Europskoj ligi, a Konferencijsku je već osigurao. A strahuje da mu se tlo u domaćem prvenstvu izmiče pod nogama.

Hajduk sad konačno ima priliku. Veliku, dugo nedoživljenu. Dolazi u Zagreb nakon uspješne mini serije pod vodstvom novog trenera Dambrauskasa. Pobjedom u Zgrebu Hajduk bi napravio čudo za svoje pristalice. Pokazao bi da je sazrio za borbu za naslov prvaka. A ta spoznaja gurnula bi Hajdukove drukere, upravu i igrače do euforije koju bi teško bilo zaustaviti.

Znaju te postavke i u Hajduku ali i u Dinamu. Hajduk prijeti, jača, želi. A čeka dugo, predugo. U Hajduku je atmosfera pod egidom – sad ili nikad. U Zagreb dolaze s pratnjom od svojih nekoliko tisuća navijača po – sve! Nisu ni u Dinamu glupi i znaju da Hajduku ne smiju dopustiti takav zalet. A utakmica je borba ne samo za prestiž, nego za vrh, za startne pozicije u daljnjem nastavku nevjerojatno uzbudljivog prvenstva.

Veće pozivnice i znatiželje od ovakvih okolnosti pod kojim će se ova utakmica odigrati niti ne treba. Zahuktali Hajduk protiv jakog ali u prvenstvu malo samozatajnog Dinama. Sve nas to podsjeća i na stare dane rivaliteta ovih naših klubova.

I zato ih se u najavi utakmice u nedjelju u Maksimiru moramo malo i podsjetiti. Ljudima koji su život malo poživjeli i koji se sjećaju događaja prije dvadesetak ili tridesetak godina ne morate pričati posebne priče o derbiju Dinama i Hajduka. Oni znaju kakav je to nekad rivalitet bio, pa se zadnjih godina izgubio zbog nemoći Hajduka. Ali, uvijek postoji povratak, kao i pad. Na to računaju Hajdukovi navijači…

Da se razumijemo, nekad su Dinamo i Hajduk igrali svoje utakmice pred najmanje pedesetak tisuća gledatelja, ako ih je bilo manje zabrinula bi se cijela javnost, sociolozi, nogometni radnici, igrači itd. Bili su to derbiji koji bi se čekali mjesecima i o njima bi se mjesecima nakon pričalo. Neka i ovaj bude tako sličan.

Hajduk je zbog svoje slabe politike postao rezultatski nekonkurentan Dinamu, automatski time je jedno vrijeme izgubio epitet Dinamovog najvećeg suparnika. Pa je to postala privatizacijom financijski ojačana Rijeka, panaglo narasli Osijek s mađarskim kapitalom, no dvoboj Dinama i Hajduka ipak je najveća utakmica hrvatskog nogometa. U to nema nikakve sumnje. Ako zbog ničeg drugog onda zbog starih dana, zbog neprijeporne velike tradicije i Dinama i Hajduka.

Danas kad se samo možemo prisjetiti tih dana i velikih derbija iščekujemo novu utakmicu istih suparnika od koje bismo voljeli da nas podsjeti na nekad velike utakmice ovih suparnika.

Stoga vam poklanjamo jedan lijepi podsjetnik kako su izgledale prave derbi utakmice Dinama i Hajduka i to prije više desetljeća. Vrijedi pogledati, nostalgija je nekad dobra stvar.

DINAMO – HAJDUK (UŽIVO OD 17:30)

DINAMO:

HAJDUK: