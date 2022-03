UŽIVO: PARIŽANI ZATRESLI MREŽU, KAKVA AKCIJA: Messi napravio prekršaj nad Modrićem, ali sudac ništa nije vidio

Autor: Dnevno

REAL MADRID – PARIS SG 0:1

REAL M.: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Nacho – Modrić, Kroos, Valverde – Asensio, Vinicius – Benzema

PARIS SG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Verratti, Paredes – Neymar, Mbappe, Messi

——————————–

MANCHESTER CITY – SPORTING 0:0

MAN CITY: Ederson – Zinčenko, Stones, Laporte, Egan-Riley – Gündogan, Fernandinho, Silva – Foden, Jesus, Sterling

SPORTING: Adan – Inacio, Coates, Neto – Inacio – Porro, Ugarte, Tabata, Reis – Sarabia, Paulinho, Slimani

41′ – Modrić opet šutira, ali brani to Donnarumma

40′ – Gooool! Kontra PSG-a, Mbappe zabija i veliki problemi za Real! Carvajal je izgubio loptu na svojoj polovici, Neymar odmah gurnuo Mbappea u šansu koji bježi Alabi i Militau, a zatim pogađa bliži kut pored nemoćnog Courtoisa… PSG vodi 1:0 na Bernabeuu!

31′ – Ovo je bilo jako opasno za domaće, kako su sada Messi i Neymar izigrali obranu Reala… Argentinac je napravio pravu pomutnju, nije pao ni kada ga je Kroos zakačio po nozi, proslijedio je do Neymara i odigrao s njime dupli pas, da bi iz mrtvoga kuta tražio nekoga na drugoj vratnici, ali zakasnio je Mbappe za pola metra…

25′ – Opasno je na drugoj strani, Messi ruši Modrića s leđa u zoni udarca, ali Makkelie pušta prednost, a Benzema pokušava iz daljine iznenaditi Donnarummu, prohujalo je malo pored suprotne vratnice!

20′ – Paredes je opalio s vrha kaznenog prostora, a Modrić zakasnio u blok… srećom, promašio je čitav gol, ali ljut je Luka sam na sebe zbog zakašnjele reakcije.









13′ – Prijeti Mbappe iskosa i još je jednom Courtois izašao kao pobjednik! Luda utakmica na Bernabeuu…

12′ – Opasno je, Neymar gubi loptu, krade je Benzema i šalje do Carvajala koji s ruba šesnaesterca gađa pored gola…

8′ – Ide kontra PSG-a! Vinicius je napravio pravu pomutnju u gostujućem šesnaestercu, a zatim proslijedio do Benzema koji se spetljao i to je iskoristio Messi! Poveo je brzu kontru, dodao kratko do Neymara koji fantastično gura Mbappea u šansu, a čudesni Francuz sjurio se u kazneni prostor i šutirao iskosa…









1′ – Počele su utakmice.

Luka Modrić igra od prve minute za Real, kao i Kylian Mbappe za PSG koji je bio upitan do posljednjeg trenutka zbog ozljede gležnja.

S druge strane u Manchesteru je menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola odlučio na klupi ostaviti uzdanice poput Kevina de Bruynea, Riyada Mahreza i Jacka Grealisha.