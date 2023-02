(UŽIVO) KAKVI ŠOKOVI ZA MODRIĆA I REAL! Kiks zvijezde donio novi udarac, sve pokrenula golčina

14′ – GOOOL! Liverpool ima 2:0, zabio je Mo Salah!

12′ – Na drugoj strani – nova šansa za Liverpool! Gakpo je pronašao Salaha koji je s desne strane kaznenog prostora pucao pokraj gola.

12′ – Prvi pokušaj Reala završio je u bloku domaće obrane.

7′ – Fabinho je pao u kaznenom prostoru, domaći su se nadali penalu, ali rumunjski sudac Istvan Kovacs pokazao je da se igra dalje.

4′ – Nunez je pogodio petom nakon što ga je pronašao Mo Salah, na kraju brze akcije domaće momčadi.

4′ – GOOOL! Liverpool vodi, Darwin Nunez zabio je krasan gol!

2′ – Real je bio nesiguran u posljednjoj liniji, ali srećom za goste, Gakpo se poskliznuo u 16-ercu nakon Liverpoolove osvojene lopte.

1′ – Počela je utakmica na Anfieldu!

Prvih 11 Liverpoola:

Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Bajčetić – Salah, Gakpo, Nunez

Prvih 11 Reala:

Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba – Valverde, Camavinga, Modrić – Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

