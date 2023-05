(UŽIVO) MILAN I INTER U OTVORENOJ BORBI! Golmani spašavaju na početku susreta

0:0

INTER: Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Džeko, Martinez.

MILAN: Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez – Tonali, Krunić – Messias, Brahim Diaz, Leao – Giroud

22′ Igra se premjestila na sredinu terena, a ono što je očito je kako je Inter odlučio igrati na kontre, a u obranu se vraćaju svi i Džeko

13′ Odlična obrana Maignana nakon kontre Inera

11′ Nakon kornera dolazi do gužve u kojoj Tonali prolazi lijevom stranom i dodaje na Diaza, koji puca dosta mlako i Onana vrani

10′ Dugo nabacivanje na Girouda, koji vraća glavom u sredinu, ali samo korner za Milan

7′ Barella puca preko gola Milana, otvorena utakmica

5′ Prvi udarac prema golu, Hernandez preko gola Intera

1′ Počela je utakmica na San Siru, koja je postavila rekord u zaradi na jednoj utakmici Lige prvaka

Inter i Milan od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka, koje je ždrijebom donijelo poznati ‘Derbi della Madonnina’ i u najelitnije europskom natjecanju.

Prvi susret u kojem je na San Siru domaćin bio Milan, Inter je dobio u prvih 20-ak minuta prvog poluvremena, kada je došao do 2:0, koje je održao do kraja utakmice.

Milan je upao u krizu igre i rezultata, to su osjetili i na gostovanju kod Spezie, koje su Piolijeve trupe izgubile 2:0 i sada im visi i plasman u Serie A, koji vodi u Ligu prvaka.

