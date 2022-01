(UŽIVO) HRVATSKI RUKOMETAŠI PROTIV UKRAJINE: Početak nije obećavajuć, naši u zaostatku…

Autor: Andrija Kačić Karlin

9′ Marić za 5-5

8′ Odmah primamo gol, nevjerojatno, 4-5

8′ Martinović izjednačuje na 4-4

7′ Marić promašuje

6′ U napadu stalno kiksamo

5′ Opet primamo gol, Kravčenko je strijelac, 3-4

5′ Opet Lučin, ravna na 3-3

5′ Ukrajina opet zabija, nije to dobar početak









4′ Martinović daje za 2-2

3′ Jao, gubimo loptu, Artemenko – 1.2

3′ Atramenko za 1-1

3′ Evo ga, Lučin za 1-0 Hrvatske









2′ Ni Ukrajinci nisu precizni

1′ Utakmica je počela, Hrvatska imala prvi napad i promašila, Cindrić nije uspio zabiti

Igrači su na parketu i zagrijavaju se, opet je u dvorani mnogo hrvatskih navijača

HRVATSKA: Pešić, Martinović, Cindrić, Jaganjac, Ćupić, Jelinić, Šipić. Klupa: Šunjić (Kuzmanović), Marić, Ravnić, Glavaš, Gojun, Lučin, Severac, Ivić (Grahovac).

UKRAJINA: Komok, Doncov, Tilte, Horiha, Kravčenko, Ilčenko, Artemenko. Klupa: Terekov (Vjunjik), Kasai, Bliznjuk, Tjutjunik, Turčenko, Zalevski, Minocki, Buinenko.

Evo nam opet naše rukometne reprezentacije. Ambicije imaju i naši igrači imi kao navijači. Suparnik nam je Ukrajina, utakmica počinje u 18 sti u Szegedu, u Mađarskoj. Ulog je plasman u sljedeći krug europske smotre. Prethodno, naša muška rukometna reprezentacija 23-20 pobjedom protiv Srbije u 2. kolu skupine C stigla je nadomak plasmana u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu u Szegedu, ali za taj rezultat još mora danas u ponedjeljak od 18 sati svladati Ukrajinu, dok potom Francuska ne smije izgubiti od Srbije u susretu koji počinje u 20.30. No, s obzirom kako Francuzi zasigurno žele u drugi krug prenijeti dva boda, realno je očekivati da će igrati na pobjedu. Ukrajina je uvjerljivo izgubila oba susreta do sada, 23-31 od Srbije, a 23-36 od Francuske, i definitivno je najslabija momčad naše skupine.

No, teškoće i dalje ne zaobilaze našu reprezentaciju. Naši rukometni reprezentativci David Mandić i Željko Musa danas su bili pozitivni na PCR testiranju na Covid-19, objavio je u ponedjeljak Hrvatski rukometni savez. Kao što je to već uobičajeno posljednjih nekoliko dana, svaka reprezentacija koja sudjeluje na Europskom rukometnom prvenstvu s nestrpljenjem očekuje rezultate PCR testiranja, a današnje testiranje nije donijelo dobre vijesti hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji jer su na listi Covid-19 pozitivnih igrača od danas David Mandić i Željko Musa. Prema protokolu, oni se nalaze u izolaciji te neće biti na raspolaganju izborniku Hrvoju Horvatu za večerašnju utakmicu s Ukrajinom.