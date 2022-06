(UŽIVO) VATERPOLISTI PROTIV NJEMAČKE: Efikasni i raspoloženi Hrvati, a sjaji Krapić

13’ Nijemci su posve nemoćni u napadu12’ Opet Fatović s lijeve strane, 7-1

11’ Žuvela iz daljine, odlično. Čak je 6-1 za Hrvatsku

10' Ide nam dobro, Fatoviić je postigao gol za 5-1 vodstvo





9’ Hrvatska ima prvi napad

Hrvatska nakon prve četvrtine vodi s 4-1

7’ Sjajnom „šraubom„ Krpić postigao divan gol za 4-1

5’ Krapić zabio za 3-1 Hrvatske

5’ Gansen smanjio pred ost Hrvatske, sad je 2-1

4' Bukić pogodio vratnicu









4’ Hrvatska djeluje sjajno u obrani

3’ Opet Harkov, sada je 2-0 za Hrvatsku

3' Vukičević pogodio vratnicu









1’ Odmah sjajan napad Harkov i 1-o za Hrvatsku

1’ Utakmica je počela, Hrvatska u rasplivavanju dopla do lopte

Nastavlja se Europsko prvenstvo vaterpolista. Hrvatska je u prvom kolu remizirala s Grčkom (8-8), dok je Njemačka poražena od Japana (11-12). Sad naše vaterpoliste u četvrtak (18 sati) na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj čeka druga utakmica u grupnoj fazi natjecanja, u kojoj će izabranici Ivice Tucka u Debrecenu igrati protiv Njemčke.

U najavi utakmice izbornik Ivica Tucak kaže:

“Rekao sam igračima da je ova utakmica za barem desetak posto važnija nego što je bila Grčka i svaka naredna će tako biti. Ne interesira me uopće u kakvom su sastavu. Znam kakvi su, vjerujem da smo kvalitetnija reprezentacija od Njemačke i to moramo pokazati. Moramo tu utakmicu pobijediti, to je sljedeći korak i onda ćemo se, ako sve prođe kako želimo, okrenuti sljedećem protivniku”.

I nastavio:

“Od zadnjih par godina ovo je možda i najlošija ekipa, ali promijenili su trenera, Petar Porobić je sad na klupi. Mlada su ekipa, ali sigurno nisu ekipa koju možemo podcijeniti. Mi i ne bi smjeli ni trebali nikoga podcijeniti, s obzirom na to da smo mlada momčad”, izjavio je 26-godišnji hrvatski reprezentativac Andrija Bašić te dodao:

“Vjerujem da ćemo se pripremiti, da ćemo dati sve od sebe i da nam ta Njemačka neće predstavljati neki veliki problem nego, dapače, da će nam biti odlična priprema za Japan i ostalo što nas čeka.”

Hrvatska i Grčka će kao favoriti ući u preostale utakmice u skupini, a za konačan plasman će biti važan svaki pogodak, jer bi gol-razlika mogla biti odlučujuća u borbi za izravan plasman u četvrtfinale. No, izbornik o tome ne razmišlja.

Nakon prvog kola Japan je vodeći na ljestvici sa dva boda, Hrvatska i Grčka imaju po jedan, a Njemačka je bez bodova.