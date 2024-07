(UŽIVO) Hrvatica u lovu na polufinale Wimbledona: ‘Nevjerojatno je ovo što radim’

Autor: P.V.

Veliki dan za Donnu Vekić. Osječanka, najbolja hrvatska tenisačica, traži polufinale u All England Clubu, sjajan ždrijeb i šansa koju itekako treba iskoristiti…

Dakle, Hrvatica i Novozelanđanka Lulu Sun (koja je po ocu Hrvatica!) borit će se za plasman u polufinale Wimbledona od 14 sati po srednjoeuropskom vremenu na terenu 1 u All England Clubu.

Posljednja hrvatska tenisačica koja je došla do polufinala na Grand Slam turniru u pojedinačnoj konkurenciji bila je Mirjana Lučić-Baroni, koja je to ostvarila 2017. na Australian Openu. Makaranka je i jedina hrvatska polufinalistica u Wimbledonu, a do tog je rezultata stigla 1999. sa 17 godina, kad je u tri seta poražena od legendarne Njemice Steffi Graf.

Šansa za polufinale

“Došli smo ovdje oko 8.30 ujutro, a sada je skoro sedam navečer. Bio je dugačak i stresan dan. Prije svega sam sretna što sam pobijedila i što smo uspjele završiti. Biti među zadnjih osam na mom najdražem turniru je doista posebno”, izjavila je 28-godišnja Osječanka u razgovoru vođenom na terenu 2 neposredno po završetku dvoboja.

“Trenirala sam dosta u Londonu pa sam navikla na ovakvo vrijeme, ali moram se ispričati mojoj ekipi, jer sam tijekom prekida povremeno bila izvan sebe. Na kraju smo uspjeli”, dodala je Donna odgovarajući na pitanje kako se nosila s brojnim stankama.

Veliki dan za hrvatski tenis, nema sumnje da je to prilika koju ne smije propustiti. Teren broj 1, od 14 sati, Hrvatska će navijati…