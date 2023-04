(UŽIVO) HAJDUK ZABIO U ZAVRŠNICI PRVOG DJELA: Livaja golom približio Bile Modrima

Autor: Ivan Lukač

ŠIBENIK- HAJDUK 0:1

Šibenik: Rogić – Kvržić, Perić, Matić, Mina – Čanađija, Đorić, Đira – Dolček, Arai, Špeljak

Hajduk: Lučić – Mikanović, Ferro, Vušković, Melnjak – Fossati, Krovinović – Pukštas, Benrahou, Mlakar – Livaja





45- Kraj prvog djela.

45- GOOOOOOOOLLLLL! Benrahou je vrhunski produžio loptu u prazan prostor, Livaja se ubacio i rutinski obišao Rogića te poentirao za vodstvo Bijelih.

42- Livaja još jednom svojom magijom oduševljava gledatelje. Međutim, Rogić je njegov pas ulovio prije Benrahoua.

35- Jedan od rijetkih pokušaja Šibenika. Dolček puca, Lučić brani bez većih problema.

30- Malo više od 2600 ljudi je na Šubićevcu.

26- Pukštas je sada nakon sjajne akcije pucao, ali Rogić dokazuje zašto je jedan od najboljih golmana lige.









24- Za sada bez pravog posla za Rogića i Lučića.

17- Krovinović puca iz daljine, ali sve ostaje na pokušaju.

12- Đira odlično puca, no Lučić nije imao previše problema s ovom loptom.









5-Volji ulazak Hajduka. Šibenik još nije vidio loptu.

1- Utakmica je počela.

Glavni sudac utakmice Šibenik – Hajduk bit će Igor Pajač. Pomoćnici će biti Ivan Mihalj i Vedran Đurak, a četvrti sudac Toni Dadić. U VAR sobi nalazit će se Marin Vidulin i Dario Kolarević.

Šibenik i Hajduk će na Šubićevcu odigrati treću utakmicu 27. kola HNL-a. Momčad Ivana Leke nalazi se na drugom mjestu hrvatskog prvenstva s 50 bodova, devet manje od vodećeg Dinama.

Šibenik je pretposljednji, deveti. Igrači trenera Damira Čanadija imaju 24 boda, osam više od posljednje Gorice te se nadaju da je ta prednost dovoljna za ostanak u ligi.

Hajduk u mukama

Prva je na Šubićevcu završila 1:1 uz pogotke Jana Mlakara za Hajduk i Ivana Dolčeka za Šibenik. Nakon tog remija otkaz je dobio Valdas Damberuskas, a zamijenio ga je Karoglan, a njega je pak zamijenio Ivan Leko.

Na Poljudu su Splićani pobijedili 2:1. Tada su Anthony Kalik i Marko Livaja bili strijelci splitskog kluba, dok je Haruki Arai pogodio za Šibenik.

“Imamo problem sa Sahitijem. To je igrač koji je trebao biti ključan, ali ga nema. On želi, ali trpi bol. Ima karakter. Želi, ali ne može. Nije trenirao, ako i bude uz ekipu, to je daleko od potrebnog nivoa. Nema Prpića, Kalika, Grgića, i još od ranije Eleza i Kalinića” rekao je Leko.