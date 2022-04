(UŽIVO) HAJDUK U KOPRIVNICI ŽELI I DALJE ŽIVJETI SVOJ SAN: Početni juriši nisu uspjeli, Hajduk sve nervozniji

Autor: Andrija Kačić Karlin

65′ Nevjerojatno kako je Hajduk pao u nastavku, puno je slabiji nego u prvih 45 minuta

61′ Marin iz Slaven Belupa dobro tuče, vratar Kalinić na pravom mjestu

60′ Hajduk ne uspijeva doći do prilike, očito će trener Dambrauskas uskoro napraviti neke izmjene. Kačaniklić je zamijenio Biuka

54′ Loše izveden slobodan udarac Krovinovića…

50′ Hajduk se muči s organizacijom napada, osjeća se da nedostaje Livaja, pa i Kalinić

46′ Počeo je nastavak utakmice

Slaven Belupo i Hajduk odigrali su prvih 45 minuta prvenstvene utakmice. Hajduk je bio dominantiiji i agilniji, Mlakar je jednom pogodio vratnicu, ali golova nema. Hajduku je pobjeda imperativno potrebna ako želi zadržati šanse za osvajanje naslova prvaka.

45+2′ Završeno je prvo poluvrijeme

44′ Hajduk unatoč stalnih napada nikako da stvori “zicer”, a udarac Ljubičića blokira Božić





37′ Vratar Kalinić prvi puta intervenirao ispred Krstanovića

33′ Slaven Belupo se hrabro bori, počeo je gledati i prema napadu

29′ Mlakar glavom pogodio vratnicu









25′ Iako gosti napadaju kao osice evo i koprivničke momčadi u zanimljivom napadu, a bio je tu i Krstanović, Hajdukova noćna mora…

20′ Hajduk je sve podredio napadu…

15′ Mikanović probio desnu stranu, uposlio Mlakara koji je izglednu priliku uprskao…









10′ Hajduk zaista pritišće u napadu iz sve snage

5′ Hajduk imao četiri kornera zaredom

1′ Utakmica je počela

Hajduk i dalje osjeća da bi mogao doći do naslova prvaka, još je pet kola do kraja. I trebaju mu praktički sve pobjede. A gostovanje u Koprivnici protiv Slaven Belupa mu je uvijek bilo teško.

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas u najavi ove utakmice je rekao:

„Situacija nije idealna. Atanasov i Grgić još uvijek treniraju odvojeno. Livaja i Kalinić su kartonirani. Čekamo neke igrače do zadnjeg trenutka, da doktori kažu svoje mišljenje. Sigurno je da će biti promjena. Ali, tko god bude igrao, da je to novih 11 igrača, moramo naći način da pobijedimo utakmicu. Samo nas to zanima.“

Dodao je:

„Vjerujem da smo u dobrom momentu. Ostvarili smo veliku pobjedu. Situacija je sada drugačija jer imamo neke igrače koji neće moći igrati. Ali, vjerujem da smo na dobrom putu, da bi dobili derbi morate podnijeti žrtvu. Idemo u Koprivnicu po pobjedu, da iskoristimo ovaj zanos. Svaka tri boda su zlatna, remi ili poraz nisu opcija. Tko god bude na terenu morat će dat sve od sebe da nastavimo sanjati. Igrači to znaju. Ne mogu reći da nije pritisak, nemamo šansu za popravak sutra i to nam je jasno. Ono što smo napravili protiv Dinama bilo je nevjerojatno. Ne mogu naći dovoljno riječi da opišem što su igrači učinili. Nije bitna ni taktika ni igra, važna je bila samo energija i želim da opet imamo takav pristup. Vjerujem da ono što gradimo ne može biti završeno u jedan dan. Želim da koristimo navijače kao energiju, to nam treba. Pitanje je vremena kada ćemo ih koristiti još više kao što ih koriste momčadi koji imaju više jakih, europskih utakmica.“

O sastavu, jer Kalinić i Livaja neće igrati još je kazao:

„Imam momčad u glavi, ali čekat ću do zadnjeg trenutka jer se neke stvari mogu promijeniti. Dobro smo radili, posao igrača je da taj rad prebacimo na teren. Ne dijelimo utakmice, na Dinamo i ostale. U svakoj igramo za tri boda. Jednaka je važnost što se tiče bodova i želimo imati jednak pristup. Kalinić i Livaja neće igrati. To znači da će dvojica novih krenuti. Mislim da nije teško pogoditi koja će to dvojica igrača biti.“

Trener Slaven Belupa Zoran Zekić u najavi ove utakmice kaže:

Motiva uvijek ima, ali nekad si u dobrom trenutku, a nekad nisi. Igrali smo ovdje i protiv Osijeka i Dinama, nismo bili u podređenom položaju, ali nismo bili ni opasni prema naprijed. Očekujem sad da ćemo biti kao momčad jaki i da će se neki pojedinac iz toga ostvariti u kvaliteti. Što se tiče toga da možemo Hajduk izbaciti iz utrke za naslov, ne bih to gledao na taj način, mene ne zanima s kim igramo, moramo biti motivirani zbog sebe i kluba.”

SLAVEN BELUPO – HAJDUK 0-0

SLAVEN BELUPO: Sušak – Božić, Paracki, Soldo – Kvržić, Marina, Zvonarek, Goda – Hoxha, Crnac – Krstanović

HAJDUK: L. Kalinić – Mikanović, Katić, Elez, Melnjak – Fossati, Krovinović – Biuk, Mlakar, Čolina – Ljubičić