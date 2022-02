UŽIVO: DVA VELIKA IZNENAĐENJA, DINAMO PRIJETI OD STARTA: Vole bivšu Jugoslaviju i to ne skrivaju

Autor: P.V.

DINAMO – SEVILLA 0:0

DINAMO: Livaković – Theophile, Šutalo, Franjić – Ristovski, Tolić, Mišić, Gojak, Štefulj – Petković, Oršić

SEVILLA: Bono – Montiel, Kounde, Diego Carlos, Acuna – Rakitić, Fernando, Gomez – Corona, Rafa Mir, Ocampos

4′ – Nije loše počelo, dobra prilika za Dinamo! Naime, Ristovski sjajno ubacuje na drugu vratnicu, tamo je Štefulj, ali nije bilo sreće za konačnu realizaciju, Kounde se ispriječio ispred Oršića i otklonio opasnost…

1′ – Počela je utakmica

Nikad nisu pali na području bivše Jugoslavije. To je još jedan vjetar u leđa za Sevillu u Zagrebu, a podatak je koji su objavili tamošnji mediji.

U pet utakmica Sevilla je upisala tri remija i dvije pobjede. Jedna je pobjeda ona protiv Dinama u Ligi prvaka (0:1) iz 2016., dok je druga protiv Mladosti u Podgorici (1:6). Od tri remija jedan ‘otpada’ na Rijeku (2:2), a dvaput je sa Sevillom remizirao Maribor (1:1 i 2:2).

Nije tajna, Španjolci su možda i najnezgodniji protivnik za Dinamo, naše klubove, ali i reprezentaciju.









“Naslušao sam se puno komentara da sam jednog igrača iz obrane trebao prebaciti u veznu liniju pa bih imao jednog veznog igrača više. Bravo, super. Ili da sam jednog iz napada trebao spustiti u vezu. Bravo, super. Mislim da su to toliko paušalne procjene, neutemeljene na bilo kakvoj analitici i kvalitetnoj analizi”, odgovorio je trener Kopić kritičarima.

“Kad slušam ove stručne komentatore, vidim da je to više populizam i samopromocija nego što je temeljeno kvalitetnom analizom. Jer kad bi se tako mogli rješavati problemi, da pomakneš jednog igrača da to funkcionira bolje, to je suludi način razmišljanja.”

Gostujući trener ovo je rekao:

“Rezultat prve utakmice nije bio realan. Dinamo je pokazao koliko je opasna i ozbiljna ekipa i ta utakmica je za nas bila strašno teška. Bit će i uzvratna, a jako dobro znamo za sve Dinamove velike pobjede protiv Tottenhama i Atalante”, rekao je trener Julen Lopetegui pa nastavio: