UŽIVO: ĐOKOVIĆ NAPUSTIO HOTEL: Produljen mu je boravak u Australiji, evo što se događa…

Uz dosta tehničkih poteškoća očekujemo odluku suda iz Melbourna oko situacije Novaka Đokovića “down under”…

*Posljednje vijesti govore da je Novak Đoković napustio hotel i da se uputio prema sudu gdje se čeka njegov iskaz.

*Boravak u Australiji isticao mu je danas u 6 sati, ali je produljen do 10 sati, no očekuje se da bi se oko 8 sati po hrvatskom vremenu moglo sve znati.

*No, neki stručnjaci pišu da možda danas i nećemo dobiti konačnu odluku, a pojedini pišu o danima, pa i tjednima konačnog raspleta cijele situacije.

Lots of people asking what might happen given how unusual it is for courts to sit much past 4pm. It’s likely we’ll sit late today. The judge has been pretty flexible on the time given the urgency of the hearing.

*Podsjećamo, iako je Novak Đoković dobio zelemo svjetlo od strane Australian Opena, organizatora prvog Grand Slam turnira sezone, da putuje u Melbourne i iako je dobio zeleno svjetlo od dva liječnička tima nezaviskih australskih stručnjaka, Srbinu je poništena viza pri ulasku u tu državu, i prijeti mu deportacija.

*Odvjetnik Nick Wood je istaknuo da Novak Đoković čak nije bio dužan dostaviti dokaze da je prebolio koronavirus, ali ih je dostavio. “Kristalno je jasno u pravilima da je Novak zadovoljavao uvjete, jer u uvjetima piše da osoba koja dolazi u državu mora biti ili cijepljenja ili preboliti koronavirus, a Novak je zadovolji ovaj drugi kriterij.” rekao je Wood.

*Wood je pročitao odgovor Ministarstva unutarnjih poslova na Đokovićev zahtjev u kojem mu je rečeno da bez poteškoća smije doći u Australiju zato što zadovoljava sve potrebne uvjete. Đokovićev odvjetnik je rekao da je jako važno naglasiti kako Đoković ne bi ni dolazio u Australiju da mu dolazak po službenoj osnovi nije bio dozvoljen.

*U međuvremenu srpski fanovi ne prestaju s demonstracijama ispred suda, a neki su donijeli i rakiju, što je izazvalo oduševljenje kod nekih…

Husband and wife team Billy and Ziggy were the first here to support #Djokovic on Thursday. They are back and doing shots of Rakija – a traditional Serbian spirit to get ready for the decision. They tried to get me in on the action but I politely declined. pic.twitter.com/SajiQaQ9hc

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 9, 2022