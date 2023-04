(UŽIVO) DINAMO UGOŠĆUJE SLAVEN BELUPO: Da vidimo što je Bišćan napravio u tjedan dana…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

DINAMO – SLAVEN BELUPO (19.10)

DINAMO: Livaković, Šutalo, Perić, Perković, Ristovski, Baturina, Ljubičić, Mišić, Špikić, Ivanušec, Drmić

SLAVEN BELUPO: Čović, Marina, Božić, Perošević, Hoxha, Mudražija, Hlevnjak, Jambor, Soldo, Mioč, Christopoulos

Nastavlja se Prva HNL, Dinamo na svom travnjaku (19.10) dočekuje koprivnički Slaven Belupo. Koji u Zagreb stiže pomalo nesretan nakon poraza u polufinalu Kupa protiv Hajduka, a isto se koji dan prije dogodilo i Dinamu, u dvoboju u gostima kod Šibenika.





Dinamo ima devet bodova prednost ispred Hajduka na vrhu ljestvice i zacijelo je veoma blizu naslova prvaka. Ipak, ova utakmica gledati će se i analizirati kroz prizmu novog trenera Igora Bišćana. Kojem je ovo tek druga utakmica na klupi „modrih”.

U prvom dvoboju preokretom je pobijedio Lokomotivu, ali momčad mu nije pružila naročitu partiju. Klub iz Koprivnice bi mogao iskoristiti trenutnu nestabilnost u Dinamu i pokušati im oduzeti bod u gostima, možda i više. Lijepa gesta Dinama je kako im je osigurao besplatne ulaznice, pa čak i sendviče, a radi se o vrlo mladoj ekipi navijača, čak osnovnoškolaca, a koji se nazivaju “Podravske štuke”.

Bišćanov debi na Maksimiru

Igor Bišćan kaže: „Proveli smo tjedan dana zajedno, mogli smo se dodatno zbližiti, vjerujem da će nam taj tjedan pomoći te da će se to vidjeti na terenu. Neće biti lako niti to očekujemo, ni danas ni do kraja prvenstva. Nismo u situaciji da možemo bilo koga olako shvatiti. Očekujem da ćemo biti maksimalno ozbiljni. Situacija bez obzira na bodovnu razliku koja nam daje neku sigurnost nije idealna. Ne volim kad se momčad mora previše oslanjati na mlade igrače.

Njih treba uvoditi postupno, a ja se nadam da ćemo s ovim kadrom do kraja uspjeti izgurati i da će mladi igrači pozitivno reagirati na treninge i zahtjeve. Treba ih uvesti u momčad i dati im do znanja da će se na njih morati računati u teškim situacijama, ali tako se postaje igrač, kad uđeš u vatru. Tko ima kvalitetu i tko to može podnijeti, napravit će iskorak u karijeri”