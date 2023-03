(UŽIVO) DUGO JE OKVIR GOLA SPAŠAVAO RIJEKU: Onda je uslijedila čarolija Baturine i egzekucija Ristovskog!

Autor: Andrija Kačić Karlin

DINAMO – RIJEKA (17.30)

DINAMO: Livaković – Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić – Mišić – Špikić, Baturina, Ademi, Ivanušec – Petković

RIJEKA: Labrović – Veiga, Galešić, Dilaver, Vukčević – Selahi, Hodža – Ampem, Janković, Marin – Frig

90′ Rijeka se podigla skroz prema naprijed, ali ne dolazi u šanse

84′ Iz igre izlazi Arijan Ademi, uz ovacije tribinana, dirljivo. Nakon 13 godina…





83′ Sada je, pak, vratnica spasila Dinamo. Dobru akciju završio je Hodža, pogodio je okvir gola, a onda je Hodža probao još jednom, spasio je Ljubičić

78′ Nakon greške obrane Dinama naglo se u prigodi našao Frigan, ali je tukao nesmotreno visoko iznad gola

75′ Sada je fino ubacio Ristovski, Ademi je visoko skočio, nije iskoristio ni treću svoju prigodu u oproštajnoj utakmici za Dinamo

69′ Ristovski je sjajno iskoristio izvanredan ubačaj Baturine iz kornera, lopta je pala neposredno ispred Makedonca koji ju je zakucao u mrežu. Dinamo je zasluženo poveo s 1-0.

64′ Rijeka se zaista ne brani, ali Dinamove akcije su opasnije

58′ Dinamo je još jednom pogodio vratnicu, sada je taj 2nesretnik” bio Ristovski









54′ Fin prodor Baturine, mogao ga je završiti boljim udarcem

50′ Frigan u šansi, sjajno je izašao Livaković i otklonio opasnost glavom

46′ Počelo je drugo poluvrijeme









45+1′ Kraj prvog poluvremena. Nema golova, u dosta ritmičnoj utakmici Dinamo je počeo dominirati tek nakon pola sata. No, na vratima Rijeke je raspoložen vratar Labrović. Rijeka ne igra obranaški, također pokušava ugroziti gol Dinama. Stoga, zanimljivo jest, ali golova nema. Zanimljivo, u loži je i donedavni Dinamov igrač Mislav Oršić. Kad ne igra u Southamptonu očito ima vremena skoknuti do Zagreba

45+1′ Odličan udarac Mišića iz slobodnog udarca, opet je Labrović fino obranio i prometnuo s eu dosad najboljeg čovjeka utakmice

42′ Evo opet Ademija uprlici, opet je Labrović sjajno intervenirao

39′ Špikićev pokušaj, Labrović je obranio.

34′ Sjajan udarac Drmića u vratnicu, iz jako teške pozicije

32′ Evo odmah i šanse za Rijeku, Janković je utrčao ispred Perića, s pet metara tukao je preko vratiju

30′ Konačno udarac prema golu, s poprilične distance pokušao je Mišić. Nije to bilo loše, otišlo je preko gola

25′ Iako su obje momčadi rastrčane, igraju otvorene, nema šansi. Ritma ima, ali nema udaraca prema golu

20′ Petković se ozlijedio. Čačić je prisiljen napraviti izmjenu, umjesto Petkovića ulazi bivši igrač Rijeke, Josip Drmić

15′ Rijeka se ne brani, traži svaku šansu za izlazak prema naprijed. Utakmica ima fini ritam

10′ Zasad, ravnopravan posjed lopte, nitko nema inicijativu

5′ Rijeka se postavila dosta visoko

1′ U prvoj minuti Ademi je imao prigodu za gol, Ristovski je dobro ubacio, Ademi je tukao, zamalo iznad vratnice

1′ Utakmica je počela, nakon što je Ademiju predsjednik kluba Mirko Barišić poklonio DInamov dres s brojem 373. To je broj odigranih utakmica Ademija za D1namo. Impresivno!

Zagrebački Dinamo u 26. kola Prve HNL-a od 17.30 u derbiju na Maksimiru dočekuje Rijeku. Svi se pitaju može li momčad Sergeja Jakirovića neugodno iznenaditi trenera Dinama Ante Čačića, kojije od devet mogućih bodova u zadnja tri kola osvojio samo jedan. Zato će utakmica biti silno zamiljiva.. Trener Dinama Ante Čačić ovako je najavio utakmicu:

„Dolazi nam era bez Ademija, morat ćemo se na to naviknuti. U nedjelju će odigrati oproštajnu utakmicu, svojih najboljih 13 godina dao je Dinamu i sad mu ispunjavamo želju da sad, kad je još u naponu snage, materijalno osigura budućnost obitelji. Želi se od Dinama oprostiti kad je na vrhu i kaže da ne bi htio biti teret klubu za godinu, dvije… On je naša legenda, uzor svim suigračima. Naravno da mu zahvaljujemo na svemu. Zaista je u svim segmentima, i s igračke i s ljudske strane zaslužio da u nedjelju učinimo sve da mu oproštajna utakmica ostane u dobrom sjećanju”, rekao je trener Ante Čačić.

U zadnjim je utakmicama bilo vidljivo da neće biti lako zamijeniti Ademija.

„Jasno je da će nedostajati, ali jednom mora doći kraj. On je odlučio da to bude sad, a Dinamo će mu izaći ususret zbog svega što je dao klubu. Nije htio propustiti ovu priliku, želi otići sad kad je u dobrom tonusu i želi da ga takvog svi pamtimo. Naravno da su igrači naviknuli igrati uz njega, bio im je potpora i nedostajat će im. Nadam se da ćemo u što kraćem roku uspjeti momčad uvesti u ravnotežu, ali on i dalje ostaje uzor svima, njegov pristup, svakodnevni rad, odnos sa suigračima i trenerima, pristup prema svakom treningu… I meni je osobno jako teško, bio je mlad prije 10 godina kad sam ga vratio iz Lokomotive u Dinamo, vežu me lijepa sjećanja, naročito zadnjih godina. Siguran sam da će se Ademi vratiti u nekoj drugoj ulozi, vrata kluba uvijek su mu otvorena”.

O Rijeci će Čačić:

„Nakon dva uzastopna poraza čeka nas utakmica u kojoj moramo pokazati da je rezultatska kriza iza nas. Domaćini smo nabujaloj Rijeci, momčadi koja je potpuno drukčija nego što je bila jesenas. Moj kolega Sergej Jakirović napravio je zaista respektabilnu momčad koja ovog proljeća igra vrlo učinkovito. Međutim, držim da je Dinamo u toj utakmici apsolutni favorit, pobjeda je imperativ, želimo se vratiti u željenu dinamiku osvajanja bodova. Igramo na svom terenu. Rijeka je dobra momčad, čestitam kolegi Jakiroviću na sjajno odrađenom prijelaznom roku, dočekujemo ih s puno respekta”.

„Čeka nas lijepa utakmica, da pokažemo protiv najbolje momčadi u ligi gdje smo i što smo. Ne ide nam u prilog što je Dinamo u posljednje tri utakmice osvojio samo jedan bod jer sigurno će biti opća mobilizacija u njihovim redovima. Čeka nas težak posao, nadam se da ćemo biti hrabri i da ćemo ono što dogovorimo prikazati na terenu, da vjerujemo u ono što radimo i da ćemo nastaviti u niz. Dinamo je favorit u Maksimir, ali nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu i lijepo se prezentirati”, rekao je Sergej Jakirović, trener Rijeke u najavi utakmice.