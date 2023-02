(UŽIVO) NAPADAJU I DINAMO I VARAŽDIN: Ali, još nismo vidjeli udarac u okvir gola

Autor: Andrija Kačić Karlin

VARAŽDIN – DINAMO 0:0

VARAŽDIN: Zelenika – J.Stanić, Ba, Pellumbi, Kolarić – Pilj, Puclin – Banovec, Teklić, Šego – Brodić

DINAMO: Livaković – Ristovski, Perić, J.Šutalo, Ljubičić – Mišić – Špikić, Bulat, Baturina, Ivanušec – Drmić





45+1′ Kraj prvog poluvremena. U dinamičnoj utakmici u kojoj obje momčadi igraju ofenzivno ipak nismo svjedočili ni golovima, ali ni prilikama. Na odmor se ide s nepopularnih 0:0

45′ Brodić opasan, ali Livaković siguran

43′ Evo najveće prilike za Dinamo. Sam je bio Menalo na desetak metara od gola koji je tukao nevjerojatno visoko preko gola

40′ Opet je Ristovski probio desnu stranu, ali je Zelenika otklonio opasnost. Utakmica je zanimljiva, ali nema nekih šansi

33′ Iako se igra obostrano otvoreno još nismo vidjeli udarac u okvir vratiju

27′ Odličan prodor Brodića, nekad Dinamovog juniora, tukao je dobro, lopta je pogodila vanjski dio mreže









24 ‘ Evo prilike Dinama, ali joj je nedostajao završni dodir, Ristovski je probio desnu stranu, dobro ubacio, cijeli Dinamov napad zakasnio je za desetinku sekunde

17′ Mišić tukao s distance, pokraj vrata

15′ Pellumbi sjajno prošao po lijevoj strani, njegov ubačaj ulovio je Livaković









11′ Špikić je izbačen prema naprijed, predribao je i vratara Zeleniku, ali je otišao iisuviše kosoi akcija je propala

10′ Livaković spriječio jednu nezgodnu akciju Varaždina

5′ Obje momčadi trude se igrati napadački

1’ Počela je utakmica, po lijepom vremenu je čak sedam tisuća gledatelja

Dinamo lovi nove bodove protiv Varaždina.

“Neću reći ništa novo ako kažem da nas čeka jedna zahtjevna utakmica. Idemo na noge Varaždinu, koji cijele sezone igra doista dobar nogomet.”, rekao je trener Čačić i dodaje:

“Rasterećeni su, igraju pred svojim navijačima i ondje je uvijek teško, kao što je bilo i jesenas, kad smo s njima odigrali 1:1. U toj utakmici Varaždin ne samo da je bio ravan nama, nego je u određenim periodima utakmice bio i bolji. U ovom navratu nastojat ćemo iz utakmice izvući maksimum. Dinamo uvijek ide na tri boda, tako će biti i ovoga puta”, kaže trener Čačić.

Dosta je zanimljiv sastav, jer puno igrača ne može konkurirati za nastup.

“Rezultat ne prati igru Varaždina, u Puli su poraženi u posljednjoj minuti, iako su bili potpuno ravnopravni, možda čak i bliže pobjedi, no to je nogomet i takve stvari se znaju dogoditi, rezultat ponekad nije adekvatan s obzirom na prikazanu igru. Ipak, treba se sjetiti da su oni novaci u ligi. Pokazali su da su sjajna momčad i da bez obzira na protivnika pokušavaju igrati svoj nogomet, tako da ondje putujemo s velikim respektom. Prošlu utakmicu s Hajdukom su uvjerljivo poraženi, no do isključenja njihova igrača bio je to potpuno ravnopravan dvoboj, a to govori da nas čeka snažan protivnik i teška utakmica.”, zaključuje Ante.