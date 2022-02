(UŽIVO) DINAMO NA NOGE NABRIJANOM OSIJEKU: Nije nemoguće da je to utakmica koja će možda odlučiti tko će biti prvak

OSIJEK – DINAMO 0:0

OSIJEK: Ivušić – Bralić, Lončar, Škorić – Miloš, Žaper, Kleinheisler, Fiolić, Jurčević – Caktaš, Mierez

DINAMO: Livaković – Theophile-Catherine, Šutalo, Franjić – Ristovski, Mišić, Gojak, Bočkaj – Tolić – Petković, Oršić

Čeka nas utakmica koja bi mogla odlučiti domaće prvenstvo. Iako je to malo pretenciozno reći u ovoj dramatičnoj utrci za naslov hrvatskog prvaka, očito jest da je sraz prvoplasiranog i drugoplasiranog ne samo poslastica nego možda i utakmica odluke. Dinamo je zadnjih dana najprije nenadano kiksao protiv Lokomotive, da bi samo koji dan kasnije pružio izvanrednu partiju protiv španjolske Seville u šesnaestini finala Europske lige. Osijek u nastavku prvenstva nije goropadan kao u prvome dijelu, dosta ga je smeo domaći poraz na startu protiv Slaven Belupa, a i u zadnjem kolu protiv Istre u Puli jedva je došao do pobjede. Ipak, tu je odmah iza Dinama i ovu utakmicu na domaćem terenu vidi kao sjajnu prigodu da zagospodari našom ligom.

Stadion je odavno rasprodan, a trener Dinama Željko Kopić ovako najavljuje derbi utakmicu:

“Prije svega, očekujem velik broj duela te utakmicu s puno energije. Iako je stiglo nekoliko pojačanja, znam na koji će nam se način suprotstaviti Osijek, koji ima svoj specifičan način igre. Tim su transferima iskazali svoje vrlo visoke ambicije te lov na najviše pozicije, svakako će to biti izazovna utakmica za nas, moramo biti na pravoj razini”.

“Čekamo utakmicu u najboljem mogućem raspoloženju, nakon tri pobjede, povratka nekih ranije ozlijeđenih ili bolesnih igrača, dosta smo se kompletirali, imamo luksuz izbora, svi su spremni i željni igre, osim Čeberka koji ima tri žuta kartona, ali od bolesti nam se oporavio kapetan Škorić. Čeka nas renomiran i kvalitetan protivnik, kojemu čestitamo na jučerašnjoj velikoj pobjedi protiv jedne velike momčadi i generalno im čestitamo na prezentaciji hrvatskog nogometa na euro sceni. No, vjerujemo u sebe, našu kvalitetu, dobru energiju, svakog pojedinca i da ćemo uz potporu naših navijača doći do tri boda. Spremni smo potpuno, pripremili smo se dobro za utakmicu i vjerujem da ćemo to u nedjelju pokazati. Sve ulaznice za derbi rasprodane, podrška s tribina neće izostati… Drago nam je da se tražila karta više i sigurno da to nije samo zato što dolazi Dinamo, nego i jer je Osijek konkurentan, opasan svima, ozbiljan u nastojanjima da na kraju bude najbolji. Imali smo i ranije potporu naših navijača, sada se ona brojčano povećava i nadam se da će velika većina na stadionu biti na našoj strani”.