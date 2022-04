(UŽIVO) DINAMO NASRĆE, GORICA SE NE BRANI: Vratar Kotarski nepremostiva je prepreka

Autor: Andrija Kačić Karlin

66′ Andrić i Ademi u zgodi, spetljali su se

61′ Dinamo se trudi, ali se osjeti i zastoj u igri, teško se dolazi do kaznenog prostora Gorice

55′ Oršić udara izdaleka, opet je sjajan vratar Kotarski

54′ I Gorica prijeti preko Kalika…

50′ Pokušavaju Emreli i Mišić. Ništa…

46′ Počeo je nastavak utakmice

Dinamo je napadao, ali i Gorica se trudila biti opasna prema gore. Golova nema, u utakmici koja je za Dinamo jako bitna, jer bi pobjedom praktički jednom rukom držao pokal koji pripada osvajaču hrvatskog prvenstva. Dinamo jest bolji, ali nije toliko agilan. Imao je dvije-tri prigode koje je izvanredno obranio golman Kotarski. S druge strane i Gorica je znala biti opasna, pa je tako ovih 45 minuta ostavilo dobar nogometni dojam…

45+2′ Kraj poluvremena, nema golova

45′ Atiemwen imao priliku za Goricu…





40′ Utakmica je ritmična, Dinamo napada, ali ni Gorica se ne brani

33′ Dobra akcija modrih, tukao je Emreli, ali Kotarski danas sjajno brani

30′ Naguravanje Kalika i Livakovića. Obojica su dobili žute kartone









26′ Slobodan udarac za Goricu, slab pokušaj Pršira

20′ Andrić sam ispred Kotarskog koji brani udarac

18′ Lijepu je šansu glavom propustio Emreli









15′ Gorica se ne brani samo, gleda ona i prema naprjied…

10′ Dobar udarac Ademija, vratar brani, korner…

6′ Prilika za Dinamo, ali je Andrić napravio prekršaj u napadu

1′ Utakmica je počela

Dinamo i Gorica igraju prvenstvenu utakmicu, nakon što je Hajduk u Koprivnici protiv Slaven Belupa igrao samo 0-0. Što znači da bi Dinamo ovom pobjedom praktički stavio jednu ruku na pokal namijenjenog za osvajanje naslova hrvatskog prvaka.

Novi (stari) trener Dinama Ante Čaćić predvoditi će modre u dvoboju protiv Gorice. Prva mu je to utakmica na klupi Dinama nakon skoro desetak godina. Pa kaže:

„Obavili smo razgovore, pojedinačne i grupne. Cijela Hrvatska govori da je Dinamo najkvalitetnija momčad i mi to moramo potvrditi do kraja sezone. Moramo biti momčad na terenu i ne smije se događati da se Dinamo prilagođava svojim suparnicima. Moramo dominirali, stvarati više prilika, imati stalni pritisak i s više igrača dolaziti u završnicu. To želim od ove momčadi“, naglasio je novi trener Dinama te je dodao.

„Brzo je prošlo ovih deset godina otkako sam zadnji put bio trener u Dinamu, gdje se uvijek osjećam kao kod kuće. Uvijek sam tu. Ili kao trener ili kao navijač, a sada imam privilegij da s ovom momčadi sačuvam sadašnje prvo mjesto na ljestvici i da ostvarimo cilj. Da budemo prvaci“.

Trener Gorice, Samir Toplak u najavi ove utakmice veli:

„U dobrom smo raspoloženju, bez obzira na probleme koje imamo u kadru. Krpamo se već nekoliko kola, ali nismo u situaciji da moramo kukati. Izvlačimo maksimum iz kadra koji imamo i mislim da ćemo opet biti dobri, hrabri i odlučniji nego u Splitu. Napravili smo neke promjene u kadru, treniramo cijeli tjedan jako dobro i vjerujem da će se to vidjeti i na utakmici – rekao je trener Samir Toplak”. I nastavio:

„Očekujem drukčiji Dinamo nego do sad, jer s novim trenerom uvijek dođe i nova energija. Bitno je kako ćemo se mi postaviti. Za trenera je ova utakmica jedna od lakših što se motivacije tiče, dolazi prvak, vodeća momčad prvenstva, bit će i puno ljudi na tribinama i svaki igrač u takvim bi okolnostima morao dati maksimum”, kaže Toplak.

GORICA – DINAMO 0-0

GORICA: Kotarski – Muhammed, Steenvoorden, Šimunović, Jovičić, Fruk – Pršir, Babec, Kalik – Atiemwen, Cruz

DINAMO: Livaković – Ristovski, Lauritsen, Šutalo, Bočkaj – Mišić, Ademi – Emreli, Ivanušec, Oršić – Andrić