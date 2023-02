(UŽIVO/FOTO) DINAMO IDE NA EKIPU U NALETU, POGLEDAJTE POSVETU ĆIRI! Hajduk gadno ‘ošamarili’, napad na novu senzaciju

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dinamo – Istra 1961 0:0

5′ – Dinamo u prvih pet minuta ima loptu, ali pokraj agresivnih igrača Istre zasad nema prijetnje Čačićeve momčadi.

1′ – Počela je utakmica na Maksimiru!

Održana je minuta šutnje Ćiri u počast, ali i u znak poštovanja žrtvama teških potresa koji su uzdrmali Tursku i Siriju.





Prije početka utakmice, igrači i suci su iz tunela na Maksimiru izašli s bijelim šalovima oko vrata, u počast Miroslavu Blaževiću nakon što nas je legendarni Ćiri napustio ovog tjedna.

Prvih 11 Dinama:

Livaković – Ristovski, Theophile, Perić, Ljubičić – Mišić – Špikić, Baturina, Ademi, Ivanušec – Drmić

Prvih 11 Istre 1961:

Majkić – Galilea, Marešić, Perković – Hujber, Petrusenko, Caseres, Abdallahi, Kadušić – Erceg, Vuk

Za početak 21. kola SuperSport HNL-a, na Maksimiru se igra ogled Dinama i Istre 1961 u kojem će zagrebački Plavi pokušati zadržati značajnu prednost pred Hajdukom u borbi za prvo mjesto, sada s osam bodova ‘plusa’ na vrhu ljestvice.

Gosti iz Pule dolaze u svojem naletu, između ostalog, osokoljeni i pobjedom s 3:0 protiv Hajduka u pretprošlom kolu. Tada su bili sjajni protiv splitskih Bijelih, a novo iznenađenje traže u Zagrebu.

U najavi utakmice, Dinamov trener Ante Čačić istaknuo je Istrinu kvalitetu.









“Istra je u prethodne tri utakmice pokazala zaista zavidnu formu, bila je vrlo učinkovita, osvojila je sedam bodova uz gol-razliku 5:1. Rad njihova trenera Gonzala Garcije sada je došao i na bodovnu naplatu. On je trener koji gaji igru, inzistira na tome da kroz igru traži rezultat. Volim takvo poimanje nogometa i baš me veseli što mu se to isplatilo. Mislim da je to dobit za hrvatsku ligu”, opisao je Čačić.

Na drugoj strani, trener gostiju iz Pule Gonzalo Garcia kazao je s kakvim je namjerama njegova momčad došla u Zagreb.

“Motiv je igrati protiv jedne od najboljih momčadi prvenstva. Idemo igrati svoju igru i pokušati se nametnuti”, rekao je Garcia.









Moglo bi biti zanimljivo na Maksimiru, to najavljuje zamah u kojem je trenutno pulska momčad.