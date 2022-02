(UŽIVO) SLAVLJE U GRADSKOM VRTU: Osijek slomio Rijeku, pogriješio do tada najbolji igrač, riječ je o autogolu

Autor: Andrija Kačić Karlin

90′ Rijeka sve bacila na napad, ali se i Osijek dobro povukao

85′ Osijek vodi 1-0. Pogriješio je vratar Labrović, čovjek koji je bio prvo ime utakmice. Izletio je u prazno, lopta se nezgodno odbila do igrača Rijeke Čestića koji ju je poslao u svoju praznu mrežu

84′ Krešić tukao glavom, fina zgoda za Rijeku, Ivušić, vratar Osijeka, potvrdio je reprezentativan kalibar

80′ Osijek je krenuo malo i riskantnije, pomakao je linije prema gore…

75′ Opet Labrović sjajno brani i treći pokušaj Kleinheislera

70′ Ampem se u jednom trenutku uspio probiti kroz obranu Osijeka, tamnoputi napadač nije dobro poslao loptu u sredinu.

64′ Osijek i dalje juriša, izvodi nekoliko korrnera…

58′ Udarac Bohara opet brani Labrović koij se promiče u igrača utakmice. Zasad..









52′ Evo i Rijeke u napadu, Pavičić je bio u finoj poziciji, ali slabo je tukao, ravno u ruke Ivušića

50′ Osijek opet izgleda agilnije i bolje od Rijeke

46′ Počeo je nastavak utakmice

Derbi utakmicu Osijeka i Rijeke u prvih 45 minuta obilježila je nervoza, puno grubosti, diskutabilnih sudačkih odluka,a crveni karton dobio je i Bjeličin pomoćnik, Nino Bule. Osijek je, ruku na srce bio bolji, stvorio nekoliko lijepih prilika, ali je u sjajnoj formi vratar Rijeke Labrović. Rijeka je zaprijetila samo jednom. Očito je važnost utakmice sputala igrače i natjerala trenere na oprezniju igru.









45+3′ Završeno je prvo poluvrijeme, bez golova

45′ Sudac Jović zbog prigovora dao crveni karton pomoćnom treneru Osijeka, Nini Buli

43′ Sudac Fran Jović dugo je pregledavao VAR snimku zbog navodnog igranja rukom igrača Rijeke u kaznenom prostoru

40′ Rijeka je malo pomakla linije prema naprijed, ističe se Murić

34′ Evo i prave šanse za Rijeku, Drmić je bio u akciji, Ivušić, golman Osijeka,sjajno je reagirao

29′ Kleinheisler opet udara izdaleka, malo preko gola

27′ Škorić glavom fino tukao, opet samo do Labrovića

23′ Osijek ipak djeluje agilnije, više gleda prema naprijed

18′ Fučak pokušao s distance, Labrović je bio siguran

13′ Igra se poprilično grubo…

8′ Osijek napada, Kleinheisler tuče s distance, opet Labrović dobar

6′ Velika prilika za Osijek, Fučak je tukao dobro, ali Labrović je obranio…

3′ Caktaš prvi puta igra od prve minute, već je tukao prema vratima Rijeke

1′ Počela je utakmica

OSIJEK – RIJEKA 0:0

OSIJEK: Miloš, Lončar, Škorić, Jurčević – Žaper, Fiolić, Kleinheisler – Caktaš – Bohar, Fučak

RIJEKA: Labrović – Čestić, Vukčević, Krešić – Solano, Selahi, Pavičić, Ampem – Murić, Vučkić – Drmić

Osijek i Rijeka u derbiju kola odmjeriti će snage u Gradskom vrtu. Dvoboj je to momčadi koje se bore za naslov prvaka, uz Dinamo i Hajduk. Pogledajmo malo statistiku, biti će to 93. prvenstveni dvoboj Osijeka i Rijeke otkako je neovisne Hrvatske. U 92 ogleda Osijek je slavio u 37, Rijeka u 40, a 24 ogleda završeno je remijem. Rijeka je u tom periodu postigla 117, te primila 105 golova. Rijeka je prošle sezone slavila u četvrtfinalu Kupa Hrvatske, ali Gradski vrt je u posljednja četiri prvenstvena ogleda bio neosvojiv za bijele koji u tim utakmciama nisu uspjeli zatresti mrežu. Rijeka je zadnji put u prvenstvu protiv Osijeka slavila prije 1170 dana, ova utakmica odlična je prilika za prekid niza i nastavak borbe sam vrh.

Trener Osijeka u najavi ove utakmice je kazao:

“U dosadašnje dvije međusobne utakmice ove sezone pokazali smo se u dobrom svjetlu i nema razloga da tako ne bude i sada. Imamo kvalitetnu momčad, ali nećemo davati prioritet ovoj utakmici jer to nije ispravno. Vjerujem da ćemo biti bolji od Rijeke”.

Kod Osijeka će nedostajati Ramon Mierez i Bjelica zbog toga silno žalli:

“Ramon je trenirao bez da je udarao loptu glavom, a znamo da je to njegov forte. Teško mi je zamisliti da može biti spreman za derbi. Ne mogu vjerovati da sudačka komisija to tretira kao sivu zonu i kaže da se VAR nije trebao oglasiti u toj situaciji u utakmici protiv Lokomotive. To je za mene smiješno objašnjenje jer on se ne sjeća utakmice i rezultata”.

“Važna je to utakmica, ali još uvijek ne i presudna, jer nas očekuje još dosta dobrih izazova. Ona je samo prva u nizu, a mi se uvijek koncentriramo na taj prvi susret koji nam dolazi. Rijeka je s nama u utrci za naslov, imaju odličnog trenera i isto takvu momčad, ali vjerujemo u svoju snagu i kvalitetu.- Nama je imperativ pobijediti u svakoj utakmici, tako se ponašaju svi naši konkurenti u utrci za naslov. Pred nas nije stavljen imperativ osvajanja trofeja, ali mi silno želimo doći do tog uspjeha. Želja je jako važna, a ponekad može biti i presudna, ali da nešto moramo – ne moramo”, naglasio je Bjelica.