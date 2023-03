(UŽIVO) CHELSEA NAPADA BORUSSIJU! Portugalcima poništen pogodak na otvaranju susreta

0:0

CHELSEA: Kepa – Fofana Koulibaly, Cucurella – James, Kovačić, Fernández, Chilwell – Sterling, Havertz, Félix

BORUSSIA DORTMUND: Meyer – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro – Can – Brandt, Bellingham, Özcan, Reus – Haller

17′ Prilika za Borussiju, ali golman Chelsea odlično brani

25’/15′ Nema golova na utakmicama Lige prvaka, Chelsea je imao tri dobre prilike

5′ Počela je i utakmica u Londonu

3′ Benfica je povela protiv Bruggea golom Marioa, ali je nakon provjere VAR-a pogodak poništen. Situaciju pogledajte OVDJE.

1′ Počeo je uzvratni su uzvratni susrete osmine finala LP u Portugalu, dok početak u Londonu kasni 10-ak minuta

Chelsea u utorak od 21 sat dočekuje Borussiju Dortmund na Stanford Bridgeu, a plavi će pokušati sustići i prestići negativan rezultat iz prve utakmice u Njemačkoj, koju su izgubili 1:0, i plasirati se u četvrtinu finala Lige prvaka.

Mateo Kovačić starta od prve minute za klub iz Londona i to kao kapetan, a eventualni ne prolazak u elitnom UEFA-inom natjecanju bio bi velik šok za Chelsea.

Klub je u proteklom razdoblju pod novim vlasnikom Toddom Boehlyjem potrošio preko 600 milijuna eura na pojačanja, ali u Premiershipu su daleko od vodećih, dok još donekle guraju u Ligi prvaka i sve karte su bacili na to natjecanje.

Na večerašnjoj utakmici ‘bluesima’ će nedostajati kartonirani Mason Maount i već od ranije ozlijeđeni Thiago Silva, Pulišića, Kantea, Mendyja, Azpilicuete i Broje, dok će Borussiji nedostajati Gregor Kobel i strijelac jedinog pogotka u prvom susretu Karim Adeyemi.

Borussia Dortmund fans on their way to Stamford Bridge for tonight's #ChampionsLeague game vs. Chelsea.

Portugalci su favoriti

0:0

BENFICA: Vlachodimos – Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo – Florentino, Chiquinho – Aursnes, J. Mario, R. Silva, – Ramos

CLUB BRUGGE: Mignolet – Mata, Mechele, Sylla – Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer – Lang, Yaremchuk

U drugom susretu večeri, isto od 21 sat, sastaju se u Portugalu Benfica i Club Brugge, a domaćini imaju lijepu zalihu od dva gola iz prve utakmice odigrane u Belgiji.

Clashes between Ultras Benfica🇵🇹 & Ultras Club Brugge🇧🇪 in Lisbon last night.

On the video: Ultras Benfica escape from the attacks of the Belgians pic.twitter.com/ay9K9lTDyu

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 7, 2023