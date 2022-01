NAVIJAČ U HRVATSKOM DRESU ISPRED SUDA: ‘Bit ću tužan ako Đoković izgubi, on je žrtva Vlade’

Maratonsko saslušanje na temu Novaka Đokovića protegnulo se na cijelu nedjelju.

“Nadamo se da ćemo kasnije poslijepodne biti u poziciji da stranama identificiramo koji je smjer koji predlažemo”, rekao je sudu glavni sudac James Allsopp.

Trojica sudaca Suda su od 9:30 po lokalnom vremenu poslušala izlaganja predstavnika Novaka Đokovića i australske Vlade.

Odluka je na kraju donesena, ali na štetu srpskog tenisača koji mora napustiti Australiju. Opširnije – ovdje.

“Tražimo od suda da Đokovića pusti na slobodu pola sata nakon okončanja procesa, ukoliko naša žalba bude prihvaćena.”, poručio je odvjetnik Wood.

“Ministar je išao za svojim osobnim principima, a ne za medicinskim dokazima. Nemoguće je, nepojmljivo da nije sagledao sve činjenice i dokaze u ovom slučaju. Sve zajedno nije bilo dobro evaluirano. Želimo reći da je sudac Kelly u prvom procesu na Saveznom sudu donio jedinu moguću odluku.”

Chief Justice Allsop says they want to spend the afternoon thinking things over, and hope to make a decision later today.









— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 16, 2022