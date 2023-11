(UŽIVO) Gotov je ždrijeb play-offa, evo na koga ide Bosna i Hercegovina

Danas će od 12 sati biti održan ždrijeb playoffa za EP u sjedištu Udruge europskih nogometnih saveza (UEFA) u Nyonu, a na njemu će biti određeni i domaćini finalnih dvoboja.

Raspletom posljednjih utakmica kvalifikacija za nogometni EURO 2024., postalo je poznato i kojih će se 12 reprezentacija natjecati za preostala tri mjesta na završnom turniru koji će biti igran od 14. lipnja do 14. srpnja sljedeće godine u Njemačkoj.





Momčadi su raspoređene u tri skupine po četiri reprezentacije, prema njihovim plasmanima iz posljednjeg izdanja Lige nacija, ovisno o tome u kojoj su se jakosnoj skupini natjecali.

Wales će biti domaćin

No, kako su iz Lige A samo dvije reprezentacije propustile priliku kvalificirati se, a to su Poljska i Wales, njima je pridružena jedina reprezentacija iz Lige D, a to je Estonija. Poznato je da će u polufinalu Poljska ugostiti Estoniju, a Wales će biti domaćin jednoj od tri reprezentacije iz Lige B, koja će ždrijebom biti ‘prebačena‘ u Ligu A.

Radi se o reprezentacijama Ukrajine, Islanda i Finske.

Preostale dvije reprezentacije će se natjecati na turniru Lige B i kao gosti će u polufinalu igrati protiv Izraela, odnosno Bosne i Hercegovine.

Polufinalni parovi turnira Lige C su poznati, a to su: Gruzija – Luksemburg i Grčka – Kazahstan. Polufinalni dvoboji su na rasporedu 21. ožujka 2024., a tri finala će biti odigrana 26. ožujka. Pobjednici finalnih dvoboja će biti tri posljednje reprezentacije koje će pridružiti domaćinu Njemačkoj i momčadima, njih 20, koje su se kroz kvalifikacije izborile za nastup na završnom turniru Europskog prvenstva.