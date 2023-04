(UŽIVO) BILI TIĆI PO FINALE LIGE PRVAKA! Hajduk protiv Milana za povijesni uspjeh

0:0

HAJDUK: Buljan – Đolonga, Vušković, Jurić-Petrašilo, Hrgović – Kavelj, Skoko, Pukštas – Brajković, Vrcić, Antunović

MILAN: Nava – Casali, Coubis, Nsiala-Makengo, Bozzolan – Zeroli, Eletu, Stalmach – Cuenca, El Hilali, Sia

Od 18 sati počinje velika polufinalna utakmica Lige prvaka mladih između Hajduka i Milana u Ženevi, a bili će i ovaj put imati veliku podršku Torcide s tribina, procjenjuje se kako je došlo oko pet tisuća navijača Hajduka.

“Osjećaj je odličan. Došli smo na Final Four. Velika scena za sve igrače, za klub. Hajduk je došao u polufinale europskog natjecanja nakon dugo godina. Mislim da je ovo prava promocija igrača, trenera, kluba i hrvatskog nogometa. Milan je veliki klub, ali pobjeđivali smo mi ove godine takve momčadi. Nadam se da ćemo biti pravi, da će igrači biti inspirirani, da ćemo imati malo sreće i proći dalje”, rekao je Marijan Budimir, dok je golman Borna Buljan nadodao:

“Mi smo već sad napravili čudo. No, kad smo došli do ovdje sigurno želimo doći do samog kraja. Čeka nas jedna teška utakmica, ali siguran sam da su ove utakmice najslađe. Ovo nam je nagrada za cijelu godinu što smo dobro radili. Pokušat ćemo prvo dobiti Milana pa onda ako Bog da i osvojiti Ligu prvaka”, rekao je Buljan.

Hajduk je na putu do polufinala pobijedio velike momčadi poput Šahtara, Manchester Cityja i Borussije Dortmund, a u slučaju da pobjede AC Milan u finalu će ih čekati nizozemski AZ Alkmaar.

CHANCE AT A FINAL!

Hajduk U19s are in with a huge chance to make history today in Geneva against AC Milan.

We could have our first ever Croatian club in a UEFA competition final if they win. A massive opportunity for Hajduk and Croatian football.#YouthLeague pic.twitter.com/HXe3eT3v9r









— Croatian Football 🥉🇭🇷 (@CroatiaFooty) April 21, 2023