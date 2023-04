(UŽIVO) BAYERN SE NADA ČUDU PROTIV MANCHESTER CITYJA: U polufinalu ima mjesta samo za jednog

Autor: Ivan Lukač

BAYERN: MANCHESTER CITY (21:00)

Bayern: Sommer- Pavard, Upamencano, De Ligt, Cancelo- Kimmich, Goretzka- Sane, Musiala, Coman- Chhoupo Moting

Manchester City: Ederson- Akanji, Dias, Ake- Rodri, Stones- Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland





5- Jedan opasan ubačaj Pavarda je jedino vrijedno spomena za sada.

1- S malim zakašnjenjem utakmica je počela, nadajmo se spektaklu.

Pred nama su zadnji susreti četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna i Manchester Citya, a u drugom susretu večeri sastat će se Inter i Benfica. City je u prvoj utakmici slavio s 3:0, a Inter s 2:0.

Bayern je u velikoj krizi te su ispali iz kupa od Freiburga, kiksali su prvenstvu, a poraz od Citya samo je dodatno upalio uzbunu. Navijači su i dalje ogorčeni zbog odlaska Juliuanu Naglesmannu i dolaskom Tuchela.

“Pokušat ću svojim igračima izbaciti iz glave rezultat utakmice. Nije realan po prikazanom na terenu. Bit će izazov fokusirati se na stvari koje smo dobro napravili.” rekao je njemački stručnjak nakon poraza prošli tjedan.









Čuda se događaju

Pep Guardiola bio je trener bavarskog diva te se osvrnuo na brojne svađe u klubu: ‘Njima to nije mana, već prednost u odnosu na nas. Prilično sam siguran u to što pričam. Savršeno poznajem ovaj klub”, rekao je Guardiola, koji je vodio Bayern od 2013. do 2016. godine.







Zatim je dodao: “Igrači Bayerna igrat će iznad svojih mogućnosti, igrat će kao da je finale. Znam što govorim. To je vrhunski tim. Ako budete pasivni, patit ćete. Važni će biti dueli na sredini terena. Što se tiče incidenta u svlačionici Bayerna, ponekad ti treba sukob da stvari krenu nabolje.”

City lovi svoju prvu Ligu prvaka, a otkada je Guardiola u klubu na igrače se potrošilo više od milijardu eura. U finalu su bili 2021. kada je Chelsea bio bolji s 1:0.

Prijenos susreta biti će na HRT-u i Arenisport.