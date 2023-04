(UŽIVO) ALEN BABIĆ U MEČU KARIJERE! ‘Moj plan je pobijediti Poljaka i dovesti obranu naslova u Pulu’

U subotu od oko 23 sata i 30 minuta u Poljskom gradu Rzeszowu, za pojas WBC prvaka u bridger kategoriji borit će se Hrvat Alen Babić i Poljak Lukasz Rozanski.

Meč je dogovoren u 12 rundi, ali kako su oba borca poznata da svoje borbe završavaju prije kraja, očekuje nas dvoboj nokautera, ili kako je rekao Babić, dvoboj nasilnika.

Babić je napokon dobio svoju veliku priliku i sigurno će dati sve od sebe kako bi WBC naslov donio u Hrvatsku, no ima se nešto za pitati i Rozanskog.

Obrana u Puli

“Moj plan je pobijediti Poljaka i dovesti obranu naslova u Pulu, blizu svog Rovinja. Tamo sam se rodio, to mi je od početka bio plan. Četiri godine govorim da želim velik meč u Hrvatskoj, a nema većeg od borbe za naslov prvaka kad u nju ulaziš s pojasom”, rekao je Babić.

Nagradni fond se dijeli 50:50, tako da će Alen inkasirati sigurnih 191 dolara, a u slučaju pobjede Babiću će pripasti još 43 tisuće dolara, a u ove cifre nisu uračunati prihodi od sponzora.

🗣️ "𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙖𝙣 𝙚𝙖𝙧𝙡𝙮 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠𝙤𝙪𝙩"

Alen Babic says he is the happiest man alive right now 😁🇭🇷#RozanskiBabic ⏳ pic.twitter.com/7DDhxECx5B

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 22, 2023