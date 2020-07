Uzdrmana Rijeka čeka Dinamo: Domaćinu pobjeda nasušno potrebna za drugo mjesto

Autor: Nino Matić

Sutra se na Rujevici (21 sat) u sklopu 33. kola HNL-a igra se jedan od dva derbija ovog kola između Rijeke i Dinama. Obje momčadi nisu baš u najboljem igračkom izdanju, no Dinamo je barem u malo lakše diše i pobjedom u prošlom kolu u Zaprešiću ipak je ubrizgao potrebno samopouzdanje pred gostovanje u Rijeci. No daleko da su igre Dinama u ovom nastavku prvenstva nešto što se može smatrati nečim što bi zadovoljili ljude u klubu i navijače. Bodovna zaliha, ostvarena u mandatu bivšeg trenera Nenada Bjelica, dostatna je da se momčad krene pripremati za uzbuđenja u pretkolima Lige prvaka koji ih očekuju. No zasad to ne ide kako su u Dinamu zamislili i puno je upitnika nad Maksimirom.

“Pobjeda u Zaprešiću nam je dala određeni moral i samopouzdanje, gdje smo postajali bolji kako je utakmica odmicala. Ekipa raste i siguran sam da ćemo na Rujevici protiv Rijeke izgledati energično, muški i da ćemo odigrati odličnu utakmicu”, rekao je Jovićević za klupski TV kanal.



Rijeka je u crnom nizu od tri poraza zaredom, kako ih vidi Jovičević?

“Imaju igru, imaju ideju, ali realizacija im šteka. Trenerski okršaj s Rožmanom je zanimljiv s moje strane jer imao sam sučeljavanja s njim u slovenskoj ligi i sigurno znam o kakvom se treneru radi i to je velika motivacija za mene.”

Kakvo je stanje u momčadi Dinama prije sutrašnje utakmice?

“Dobro, radno, pozitivno. Radimo na detaljima i mislim da će ti detalji odlučiti utakmicu”, zaključio je strateg Plavih Igor Jovičević.

Domaća Rijeka je u teškom nizu, pali su na 5. mjesto ljestvice uslijed tri uzastopna poraza. A na Rujevicu dolazi prvak Dinamo koji također ne briljira igrom no ipak skuplja bodove. Momčad Simona Rožmana nije digla ruke od drugog mjesta na ljestvici no da bi se tome približili morat će se vratiti pobjedama. Dinamo je zasigurno najteži mogući izazov u povratku na te staze.

“Stanje na ljestvici govori dovoljno o kvaliteti Dinama. Pred nama je mjesec dana mukotrpnog rada da bismo ostvarili klupske ciljeve. Treba se vratiti osnovama suradnje i svi skupa moramo ići zajedno. Samo teren daje odgovore”, rekao je Simon Rožman u najavi utakmice.