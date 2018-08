UZBUDLJIVO Juventus do trijumfa u nadoknadi, Mandžukiću poništen gol zbog Ronalda

U sudačkoj nadoknadi taljanskog prvaka spasio je Bernardeschi...

U prvoj utakmici nove sezone talijanskog nogometnog prvenstva prvak Juventus je kao gost svladao Chievo u Veroni sa 3-2 (1-1).

Nova sezone Serie A započela je susretom punim preokreta na kraju kojega je favorizirani Juventus ipak stigao do tri boda golom u sudačkoj nadoknadi. Dvoboj je počeo očekivano i Juventus je poveo već u 3. minuti preko Khedire. No, domaći su do poluvremena uspjeli poravnati golom Stepinskog u 38. minuti, a početkom nastavka i povesti kada je Giaccherini u 56. minuti iskoristio kazneni udarac. Ipak, prvak se spasio poraza zahvaljujući autogolu banija u 75. minuti i golu Bernardeschija u drugoj minuti nadoknade.

Donedavni hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić igrao je za Juventus od 64. minute te je u 86. postigao pogodak koji je nakon pregleda snimke sudac Pasqua poništio jer je prethodno Cristiano Ronaldo napravio prekršaj na vrataru Chieva Sorrentinu. Sorrentino je zbog vjerojatnog potresa mozga kojega je zadobio u toj situaciji morao biti zamijenjen, ali je mladi hrvatski vratar Adrian Šemper ipak ostao na klupi.

U drugom subotnjem dvoboj od 20.30 sati igraju Lazio i Napoli, u nedjelju su na programu susreti Torino – Roma, Bologna – SPAL, Empoli – Cagliari, Parma – Udinese i Sassuolo – Inter, u ponedjeljak će igrati Atalanta – Frosinone, dok su dvoboji Sampdoria – Fiorentina i Milan – Genoa odgođeni za 19. rujna, odnosno 31. listopada.